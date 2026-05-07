Copertino, inaugurata una “Stanza tutta per sé”. Un nuovo presidio contro la violenza di genere

Questa mattina, a Copertino, è stato segnato un traguardo fondamentale per la tutela delle donne nel Salento. Presso la Tenenza dei Carabinieri in via Lucania, è stata ufficialmente inaugurata una “Stanza tutta per sé”, un ambiente protetto dedicato all’accoglienza di chi decide di denunciare abusi e violenze.

L’iniziativa nasce dalla solida collaborazione tra il Soroptimist International Club di Lecce e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, confermando l’efficacia del Protocollo d’intesa nazionale tra le due istituzioni.

La cerimonia ha visto la partecipazione di Natalino Manno, Prefetto di Lecce; Vincenzo De Giorgi, Sindaco di Copertino; Giampietro Lionetti, Questore di Lecce; Stefano Ciotti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e Simona Filoni, Procuratore Capo della Procura della Repubblica per i Minorenni.

Ad accogliere gli ospiti, il Colonnello Andrea Siazzu (Comandante Provinciale dei Carabinieri), Alessia Ferreri (Vice Presidente Nazionale Soroptimist) e Maria Carla De Giorgi (Presidente Soroptimist Lecce).

Il nome della stanza trae ispirazione dal celebre saggio di Virginia Woolf, simboleggiando la necessità per ogni donna di avere uno spazio proprio, sicuro e inviolabile. Non si tratta di un semplice ufficio, ma di un ambiente progettato per attenuare il trauma, arredi e colori sono scelti per trasmettere serenità; incentivare la fiducia, facilitando il racconto di esperienze dolorose in un clima di riservatezza e supporto istituzionale, per ffrire alle vittime la percezione di una rete che protegge e non giudica.