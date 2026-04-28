La giornalista Chicca Maralfa presenta il nuovo libro “Biancaluna” al Convitto Palmieri

Sarà presentato domani, presso il Convitto Palmieri di Lecce, “Biancaluna”, quinto romanzo della giornalista e scrittrice pugliese Chicca Maralfa, che per l’occasione dialogherà con Lea Cosentino. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali di Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce.

Pubblicato lo scorso 27 febbraio dalla casa editrice Les Flâneurs, “Biancaluna” è un libro che prende spunto da un drammatico fatto di cronaca avvenuto in Puglia nel 2017, ma andando oltre la semplice ricostruzione dei fatti e scegliendo di interrogare il destino, le scelte individuali e tutto ciò che resta fuori dai titoli dei giornali, spostando il baricentro dalla notizia alla coscienza del lettore.

“Biancaluna” si presenta come uno sliding door letterario: diviso in due parti, propone altrettanti possibili sviluppi della stessa vicenda. Uno dei nuclei più intensi del romanzo è il tema della maternità, non idealizzata ma attraversata dal peso delle aspettative sociali, dalla solitudine e dalla paura di non essere all’altezza. Poi ci sono il tema dell’adolescenza come tempo di formazione e frattura e quello dell’assenza paterna, affettiva e simbolica, che incide nella costruzione dell’identità, del destino, che prende forma nel tempo, a partire dalle scelte – o dalle mancate scelte – dei protagonisti.

Con una scrittura intensa ma misurata, scorrevole e lontana da ogni compiacimento, Chicca Maralfa costruisce un romanzo che unisce tensione narrativa e profondità psicologica e che si presenta come un’opera diversa dalle precedenti, più intima e insieme più audace nella costruzione narrativa.

Chicca Maralfa, giornalista professionista, ha collaborato con La Gazzetta del Mezzogiorno, Ciao 2001 e Music, Antenna Sud e Rete 4. È responsabile dell’ufficio stampa di Unioncamere Puglia. Nell’ottobre del 2018 ha esordito con la black comedy “Festa al trullo” (Les Flâneurs Edizioni), della quale sono stati opzionati i diritti per la trasposizione cinematografica. “Il segreto di Mr Willer” (Les Flâneurs Edizioni 2021) è il suo primo romanzo giallo, finalista in numerosi premi letterari. Per Newton Compton ha pubblicato “Lo strano delitto delle sorelle Bedin” (2022) e “Il delitto della montagna” (2024), entrambi ambientati ad Asiago, nei luoghi della Grande Guerra.