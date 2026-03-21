In una Lecce divisa tra Est e Ovest, va in scena la rivoluzione di “Lisistrata 2030”. Stasera spettacolo al Paisiello

Stasera, sabato 21 marzo alle ore 20.00, le luci del Teatro Paisiello di Lecce si accenderanno su una prima assoluta che promette di scuotere le coscienze: “Lisistrata 2030 – Piccolo Oltraggio ad Aristofane“.

​L’evento si inserisce nel prestigioso cartellone di Itinerario Rosa 2026, la rassegna curata dall’Amministrazione Comunale per celebrare il valore sociale, politico e culturale delle donne. In un momento storico che richiede riflessioni profonde, la compagnia Teatro di Tutti –

Esperimenti Teatrali sceglie di guardare al futuro per parlarci del presente. Una Lecce distopica, un messaggio universale…Dimenticate l’Antica Grecia: lo spettacolo proietta il pubblico in una Lecce del 2030, trasformata in un campo di battaglia.

La città è drammaticamente spaccata tra Est e Ovest da un conflitto assurdo, una frattura che sembra insanabile. È in questo scenario di violenza che emerge la figura di Lisa, una protagonista determinata a trasformare la rassegnazione in ribellione radicale.

Prendendo spunto dal capolavoro di Aristofane, Lisa guida una rivolta nonviolenta che mette a nudo l’inutilità della guerra, rivendicando con forza l’uguaglianza di genere e il diritto alla pace.



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​Sotto la sapiente regia e l’adattamento di Francesca Soluri, lo spettacolo si muove su un filo sottile che unisce l’irriverenza classica alla drammaticità contemporanea. Sul palco vedremo:

​- Cori di donne determinate pronte a tutto pur di fermare il conflitto.

​- Saggi ostinati che incarnano la resistenza del pensiero.

​- Momenti di comicità travolgente, usata come arma per scardinare i pregiudizi.

Non è solo teatro, è un “piccolo oltraggio” necessario: un grido contro ogni forma di sopruso che ricorda come il dialogo e l’unione siano strumenti ben più potenti di qualsiasi arma.

​Informazioni utili

L’appuntamento è per stasera nel cuore del centro storico di Lecce. Un’occasione per sostenere il teatro locale e riflettere sul ruolo trasformativo delle donne nella nostra società.

​Dove: Teatro Paisiello, via Giuseppe Palmieri 83, Lecce.

​Quando: sabato 21 marzo 2026, ore 20:00.

​Ingresso: offerta libera.