In una Lecce divisa tra Est e Ovest, va in scena la rivoluzione di “Lisistrata 2030”. Stasera spettacolo al Paisiello

Prendendo spunto dal capolavoro di Aristofane, la protagonista guida una rivolta nonviolenta che mette a nudo l’inutilità della guerra.

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Stasera, sabato 21 marzo alle ore 20.00, le luci del Teatro Paisiello di Lecce si accenderanno su una prima assoluta che promette di scuotere le coscienze: “Lisistrata 2030 – Piccolo Oltraggio ad Aristofane“.
​L’evento si inserisce nel prestigioso cartellone di Itinerario Rosa 2026, la rassegna curata dall’Amministrazione Comunale per celebrare il valore sociale, politico e culturale delle donne. In un momento storico che richiede riflessioni profonde, la compagnia Teatro di Tutti –

Esperimenti Teatrali sceglie di guardare al futuro per parlarci del presente. Una Lecce distopica, un messaggio universale…Dimenticate l’Antica Grecia: lo spettacolo proietta il pubblico in una Lecce del 2030, trasformata in un campo di battaglia.

La città è drammaticamente spaccata tra Est e Ovest da un conflitto assurdo, una frattura che sembra insanabile. È in questo scenario di violenza che emerge la figura di Lisa, una protagonista determinata a trasformare la rassegnazione in ribellione radicale.

Prendendo spunto dal capolavoro di Aristofane, Lisa guida una rivolta nonviolenta che mette a nudo l’inutilità della guerra, rivendicando con forza l’uguaglianza di genere e il diritto alla pace.



​Sotto la sapiente regia e l’adattamento di Francesca Soluri, lo spettacolo si muove su un filo sottile che unisce l’irriverenza classica alla drammaticità contemporanea. Sul palco vedremo:
​- Cori di donne determinate pronte a tutto pur di fermare il conflitto.
​- Saggi ostinati che incarnano la resistenza del pensiero.
​- Momenti di comicità travolgente, usata come arma per scardinare i pregiudizi.

Non è solo teatro, è un “piccolo oltraggio” necessario: un grido contro ogni forma di sopruso che ricorda come il dialogo e l’unione siano strumenti ben più potenti di qualsiasi arma.

​Informazioni utili

L’appuntamento è per stasera nel cuore del centro storico di Lecce. Un’occasione per sostenere il teatro locale e riflettere sul ruolo trasformativo delle donne nella nostra società.
Dove: Teatro Paisiello, via Giuseppe Palmieri 83, Lecce.
Quando: sabato 21 marzo 2026, ore 20:00.
Ingresso: offerta libera.

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