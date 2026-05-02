Il respiro di Masseria Torcito, presentazione del romanzo fotografico ‘Torsita’ tra racconto e nuove visioni

In un posto magico del Salento, dove il tempo sembra trattenersi per poi sprigionarsi tra le pietre dorate e gli ulivi secolari, sorge Masseria Torcito. Un luogo che non è solo un monumento, ma un ecosistema di storie, leggende e respiri antichi. Proprio qui, in questa cornice quasi irreale a Cannole, si terrà oggi, 2 maggio alle ore 19.00, un evento che celebra l’unione tra letteratura, territorio e nuove generazioni.

Verrà presentato il libro “Torsita – Il tempo che respira” di Maria Assunta Stomeo, un’opera che non si limita a narrare, ma invita a guardare.

Un romanzo che “respira” e si guarda

La particolarità di “Torsita” risiede nella sua natura ibrida: è un romanzo fotografico e multimediale. Nato dalla sinergia tra l’autrice, la casa editrice ‘Sfera‘ di Bari e gli studenti dell’IIS ‘Antonietta De Pace‘ di Lecce, il progetto ha trasformato la lettura in un’esperienza immersiva.

Non si tratta di semplici illustrazioni, ma di un vero e proprio “racconto nel racconto“. Gli studenti delle classi IV ATA dell’ indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo e IV ATP dell’ indirizzo Grafico Pubblicitario hanno vissuto il territorio, traducendo le parole della scrittrice, Maria Assunta Stomeo, in visioni iconografiche. Il percorso creativo ha toccato i punti più suggestivi del Parco Naturale di Torcito: il misterioso frantoio ipogeo, le antiche neviere, la torre colombaia, la storica via Traiana Calabra, la cripta basiliana, le aie e la fontana del pellegrino.

​Oltre all’impatto visivo, il libro abbraccia la tecnologia: tramite un QR code, i lettori possono accedere all’audiolibro (disponibile anche su Spotify) con la voce dell’autrice, registrato e curato dagli stessi studenti con il supporto dei referenti di progetto, i professori Marino Colucci, Alessandra Giannotta e Giorgio Mancarella.

​I protagonisti dell’incontro

L’evento di oggi vedrà la partecipazione di figure chiave che hanno permesso a questo “sogno di carta e luce” di diventare realtà. Interverranno per l’occasione l’autrice, Maria Assunta Stomeo, il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, il Sindaco di Cannole, Leandro Rubichi, la Dirigente Scolastica dell’IIS ‘Antonietta De Pace’ Silvia Madaro Metrangolo, i professori referenti di progetto Marino Colucci, Alessandra Giannotta e Giorgio Mancarella, il Dirigente del Polo Tecnico Mediterraneo ‘Aldo Moro’ di Santa Cesarea Terme, Paolo Aprile, l’editore Lorenzo D’Addabbio, il farmacista ed esperto di piante e della Masseria Torcito, Tonino Marchetti. Modererà Maria Assunta Russo, della Farmacia Letteraria Corte Grande di Martano.

Sarà naturalmente presente una rappresentanza degli studenti che hanno firmato gli scatti, l’editing e il montaggio audio.

​Il valore del progetto: oltre la pagina

L’iniziativa ha centrato obiettivi che vanno ben oltre la pubblicazione editoriale. In primo luogo, ha offerto un’importante opportunità di professionalizzazione, permettendo agli studenti di misurarsi con un flusso di lavoro reale, dal brainstorming all’editing. In secondo luogo, ha promosso una valorizzazione territoriale profonda: la Masseria Torcito viene restituita al pubblico attraverso uno sguardo giovane, capace di coglierne il lato più magico e suggestivo.

​Infine, la riuscita collaborazione tra scuola, autrice e casa editrice dimostra come la cultura possa essere un volano di crescita e innovazione per tutta la comunità salentina. L’appuntamento è dunque per stasera, tra le mura di Torcito, per scoprire come il “tempo che respira” possa, finalmente, tornare a emozionare.