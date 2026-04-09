Marcello Veneziani a Masseria Corsano presenta il libro “Nietzsche e Marx si davano la mano”

Due mondi apparentemente opposti, due filosofie che hanno plasmato il Novecento, si incontrano in un dialogo immaginario nel cuore del Salento. Sabato 11 aprile, alle ore 18:30, la suggestiva cornice di Masseria Corsano (Strada Torsano n. 5) ospiterà la presentazione dell’ultima opera di Marcello Veneziani: “Nietzsche e Marx si davano la mano”(Marsilio Editore).
L’evento si preannuncia come un viaggio intellettuale di rara intensità. L’autore dialogherà con Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, approfondendo i temi di un volume che sfida le convenzioni storiografiche. L’incontro sarà introdotto da Federica Rega, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Francesco Plantera, consigliere delegato alla Cultura.
L’opera di Veneziani parte da un espediente narrativo affascinante: un incontro ipotetico, datato 5 maggio 1882 a Nizza, tra un Friedrich Nietzsche nel pieno della sua verve creativa e un Karl Marx ormai al tramonto della vita.
Nonostante le divergenze, Veneziani scova punti di contatto inaspettati: La critica alla religione, entrambi “demolitori” dei vecchi idoli; il legame con il Classico, il recupero della cultura antica come base di partenza e la rifondazione dell’uomo, la volontà di superare lo status quo per creare un’umanità nuova.
Tuttavia, il confronto non nasconde le distanze: da una parte l’individuo, l’arte e la solitudine profetica di Nietzsche; dall’altra la storia, le masse e l’economia di Marx. Un dualismo che Veneziani utilizza come lente d’ingrandimento per leggere le tensioni del nostro presente.
Data la natura esclusiva della location e l’importanza dell’ospite, la partecipazione all’evento è libera ma con prenotazione obbligatoria al numero 320.2873644