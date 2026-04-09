Marcello Veneziani a Masseria Corsano presenta il libro “Nietzsche e Marx si davano la mano”

Un dialogo impossibile tra i giganti del pensiero moderno: sabato 11 aprile l’autore incontra il pubblico

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Due mondi apparentemente opposti, due filosofie che hanno plasmato il Novecento, si incontrano in un dialogo immaginario nel cuore del Salento. Sabato 11 aprile, alle ore 18:30, la suggestiva cornice di Masseria Corsano (Strada Torsano n. 5) ospiterà la presentazione dell’ultima opera di Marcello Veneziani: “Nietzsche e Marx si davano la mano”(Marsilio Editore).

L’evento si preannuncia come un viaggio intellettuale di rara intensità. L’autore dialogherà con Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, approfondendo i temi di un volume che sfida le convenzioni storiografiche. L’incontro sarà introdotto da Federica Rega,  mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Francesco Plantera, consigliere delegato alla Cultura.

L’opera di Veneziani parte da un espediente narrativo affascinante: un incontro ipotetico, datato 5 maggio 1882 a Nizza, tra un Friedrich Nietzsche nel pieno della sua verve creativa e un Karl Marx ormai al tramonto della vita.

Nonostante le divergenze, Veneziani scova punti di contatto inaspettati: La critica alla religione, entrambi “demolitori” dei vecchi idoli; il legame con il Classico, il recupero della cultura antica come base di partenza e la rifondazione dell’uomo, la volontà di superare lo status quo per creare un’umanità nuova.

Tuttavia, il confronto non nasconde le distanze: da una parte l’individuo, l’arte e la solitudine profetica di Nietzsche; dall’altra la storia, le masse e l’economia di Marx. Un dualismo che Veneziani utilizza come lente d’ingrandimento per leggere le tensioni del nostro presente.

Data la natura esclusiva della location e l’importanza dell’ospite, la partecipazione all’evento è libera ma con prenotazione obbligatoria al numero 320.2873644

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