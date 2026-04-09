I futuri Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria a lezione dall’Arma dei Carabinieri

La caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ha aperto questa mattina le proprie porte agli Allievi del 9° corso Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria, provenienti dalla Scuola di Formazione e Aggiornamento “Giovanni Falcone” di Roma. L’incontro rappresenta una tappa fondamentale di un progetto formativo d’eccellenza promosso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP).

L’iniziativa ha confermato il ruolo dell’Arma quale punto di riferimento metodologico e operativo. Sotto la guida dei militari salentini, i futuri quadri della Polizia Penitenziaria hanno potuto approfondire le dinamiche della Polizia Giudiziaria, immergendosi nelle attività quotidiane che caratterizzano i reparti territoriali.

Il programma ha previsto briefing dettagliati sulla struttura capillare dell’Arma e sessioni pratiche dedicate a: osservazione del primo contatto con il cittadino; analisi di procedure e tecniche di stesura dei documenti ufficiali (nel rispetto della privacy) e approfondimento sui sistemi informativi d’avanguardia per il collegamento con l’Autorità Giudiziaria.

Un momento chiave della giornata è stato il focus sulla “sicurezza integrata”. Gli allievi hanno incontrato gli specialisti del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile, confrontandosi con il Comandante del Reparto Operativo di Lecce sulla complessità delle indagini nel territorio salentino e sulla gestione del pronto intervento.

L’obiettivo di questo affiancamento va oltre la mera tecnica professionale. Condividere il “know-how” dell’Arma con le nuove generazioni della Polizia Penitenziaria è un investimento strategico sulla coesione istituzionale. L’Arma dei Carabinieri si conferma così pilastro di un sistema di difesa che fa della cooperazione tra Forze di Polizia il moltiplicatore d’efficacia necessario per garantire i più alti standard di legalità a tutela della collettività.