Furto alla Q8 sulla Casarano-Ugento, scardinato il self-service e svaligiata la tabaccheria

Non si ferma l’ondata di furti ai danni delle aree di servizio nel Salento. Nella notte appena trascorsa, una banda di malviventi ha preso di mira il distributore di carburanti Q8 situato lungo la Strada Provinciale 72, l’arteria che collega Casarano a Ugento.

I ladri sono riusciti a scardinare la colonnina per impossessarsi del denaro contante contenuto all’interno. Non contenti, i malviventi hanno esteso il colpo alla tabaccheria annessa alla stazione di servizio, facendo scorta di pacchetti di sigarette.

L’allarme è scattato immediatamente, allertando i Carabinieri della Compagnia di Casarano, che sono giunti sul posto. I militari hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per risalire all’identità dei componenti della banda.

Un aiuto fondamentale per le indagini potrebbe arrivare dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, ora al vaglio degli inquirenti.