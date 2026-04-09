Pistola clandestina nel doppiofondo dell’auto, arrestato uomo di nazionalità serba al campo Panareo

Operazione dei Baschi Verdi: sequestrata un’arma calibro 45 con matricola abrasa e munizioni durante i controlli straordinari del territorio.

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Prosegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce. Nell’ambito del “dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”, e in stretta sinergia con le direttive della Prefettura, le Fiamme Gialle hanno intensificato i pattugliamenti nelle aree periferiche del capoluogo.

L’operazione più rilevante si è svolta nella giornata di ieri, 8 aprile, quando una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo di Lecce ha intercettato un’autovettura sospetta nei pressi del campo sosta “Panareo”. A bordo del veicolo viaggiava un uomo di nazionalità serba, residente nella stessa area.

Grazie alle unità cinofile e a un’ispezione minuziosa del mezzo, i militari hanno scoperto un doppiofondo ricavato all’interno della portiera lato guidatore. All’interno del vano era occultata una pistola calibro 45 di fabbricazione americana, priva di matricola e completa di caricatore con 12 cartucce.

L’arma e il munizionamento sono stati immediatamente posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.

È doveroso precisare che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

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