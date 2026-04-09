Pistola clandestina nel doppiofondo dell’auto, arrestato uomo di nazionalità serba al campo Panareo

Prosegue senza sosta l’attività di controllo economico del territorio da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce. Nell’ambito del “dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”, e in stretta sinergia con le direttive della Prefettura, le Fiamme Gialle hanno intensificato i pattugliamenti nelle aree periferiche del capoluogo.

L’operazione più rilevante si è svolta nella giornata di ieri, 8 aprile, quando una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo di Lecce ha intercettato un’autovettura sospetta nei pressi del campo sosta “Panareo”. A bordo del veicolo viaggiava un uomo di nazionalità serba, residente nella stessa area.

Grazie alle unità cinofile e a un’ispezione minuziosa del mezzo, i militari hanno scoperto un doppiofondo ricavato all’interno della portiera lato guidatore. All’interno del vano era occultata una pistola calibro 45 di fabbricazione americana, priva di matricola e completa di caricatore con 12 cartucce.

L’arma e il munizionamento sono stati immediatamente posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.

È doveroso precisare che, essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.