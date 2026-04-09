Progetto N.O.NEET 2026, Caritas Ugento-Santa Maria di Leuca offre 25 tirocini retribuiti ai giovani

La Caritas Diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca rinnova il suo impegno concreto contro la disoccupazione giovanile annunciando l’avvio della terza edizione di “N.O.NEET – Nuovi orientamenti per i Neet e i minori”.

Il progetto, gestito dall’Associazione Form.Ami APS-ETS in collaborazione con la Cooperativa I.P.A.D. Mediterranean e la Fondazione Mons. Vito De Grisantis, nasce per costruire un ponte solido tra il talento dei giovani locali e le opportunità del mercato del lavoro.

L’iniziativa mette a disposizione 25 posti per un percorso strutturato in tre step fondamentali: orientamento individuale, un colloquio per definire profilo e aspirazioni; formazione di base, lezioni su sicurezza, diritto del lavoro e tecniche di ricerca attiva e tirocinio extracurriculare, un’esperienza pratica in azienda tra maggio e novembre 2026, con un sostegno economico conforme alla normativa regionale.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni che siano: disoccupati o inoccupati (iscritti al CPI); non inseriti in percorsi di studio o formazione e residenti o domiciliati in uno dei 17 Comuni della Diocesi (da Alessano a Ugento, includendo centri come Tricase, Taurisano e Presicce-Acquarica).

La selezione avverrà tramite graduatoria tecnica che premierà le fasce di reddito ISEE più basse e la maggiore anzianità di disoccupazione. Scadenza: Le domande devono pervenire entro e non oltre il 24 Aprile 2026.

È possibile presentare la domanda a mano presso il Centro Caritas Diocesano, Piazza Cappuccini 15, Tricase; via e-mail scrivendo a [email protected] oppure a [email protected] .

Per maggiori dettagli e per scaricare il bando integrale, visitare il sito ufficiale www.caritasugentoleuca.it.