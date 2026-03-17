Auto in fiamme a Magliano, paura in via XXIV Maggio

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Magliano, frazione di Carmiano. Intorno alle ore 23:15, un incendio è divampato in via XXIV Maggio, avvolgendo una Volkswagen Golf parcheggiata lungo la via.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Ricevuta la segnalazione, sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, proveniente dal distaccamento di Veglie. I Caschi Rossi hanno operato con rapidità per estinguere le fiamme, riuscendo a circoscrivere il rogo prima che potesse coinvolgere le abitazioni vicine o altri veicoli in sosta.
Dopo lo spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi a persone o cose. Fortunatamente, non si registrano feriti.
Indagini in corso
Oltre ai soccorritori, sono giunti in via XXIV Maggio i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina. I militari hanno effettuato i rilievi di rito per cercare di risalire all’origine del rogo.
Al momento, le cause dell’incendio restano in corso di accertamento: non si esclude alcuna pista, dal cortocircuito tecnico all’atto doloso. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite eventuali immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica dell’accaduto.