Auto in fiamme a Magliano, paura in via XXIV Maggio

Intervengono i Vigili del Fuoco di Veglie per domare il rogo di una Volkswagen Golf. Indagano i Carabinieri.

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Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Magliano, frazione di Carmiano. Intorno alle ore 23:15, un incendio è divampato in via XXIV Maggio, avvolgendo una Volkswagen Golf parcheggiata lungo la via.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Ricevuta la segnalazione, sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, proveniente dal distaccamento di Veglie. I Caschi Rossi hanno operato con rapidità per estinguere le fiamme, riuscendo a circoscrivere il rogo prima che potesse coinvolgere le abitazioni vicine o altri veicoli in sosta.

Dopo lo spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi a persone o cose. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Indagini in corso

Oltre ai soccorritori, sono giunti in via XXIV Maggio i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina. I militari hanno effettuato i rilievi di rito per cercare di risalire all’origine del rogo.

Al momento, le cause dell’incendio restano in corso di accertamento: non si esclude alcuna pista, dal cortocircuito tecnico all’atto doloso. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite eventuali immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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