Sicurezza a Lecce, il Questore emette tre ammonimenti. Controlli serrati su movida e droga

Lecce e provincia restano sotto la lente d’ingrandimento della Polizia di Stato. L’attività costante volta a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative ha portato, nelle ultime ore, a una serie di provvedimenti significativi coordinati dal Questore Giampietro Lionetti. Dalle misure di prevenzione per la violenza di genere ai controlli amministrativi nei locali della movida, fino al contrasto del traffico di stupefacenti, il bilancio delle operazioni delinea un quadro di intervento a 360 gradi.

Misure di prevenzione: tre Ammonimenti del Questore

Sul fronte della prevenzione dei reati legati alla violenza domestica e di genere, la Divisione Anticrimine ha istruito tre provvedimenti di Ammonimento, mirati a interrompere condotte vessatorie prima che sfocino in tragedie.

Violenza tra fratelli a Lecce: Un uomo di 66 anni è stato ammonito per atti persecutori verso il fratello. Spinto da continue pretese economiche, il soggetto ha messo in atto minacce e appostamenti presso l’abitazione della vittima, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Minacce alla madre a Miggiano: Un 18enne è stato destinatario di un provvedimento dopo aver minacciato di dare fuoco all’auto del compagno della madre e aver perseguitato la donna con richieste estorsive di denaro, creando un clima di terrore che ha coinvolto anche una sorella minore. Inseguimento e speronamento a Lecce: Un 32enne, dopo una serata con l’ex fidanzata, ha dato vita a un folle inseguimento stradale. La donna è riuscita a fuggire dall’auto a un semaforo, chiedendo aiuto a passanti, i quali sono stati poi speronati dal giovane. I Carabinieri hanno accertato anche lo stato di ebbrezza alcolica dell’uomo.

Per tutte le persone ammonite è stata segnalata la possibilità di accedere a percorsi rieducativi e di recupero gratuiti presso centri specializzati.

Controlli alla movida: violazioni al Tulps in provincia

La Polizia Amministrativa, insieme a Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e Polizia Scientifica, ha intensificato i controlli presso i pubblici esercizi. L’obiettivo è duplice: reprimere l’abusivismo e garantire l’incolumità degli avventori.

In un ristorante della provincia, le forze dell’ordine hanno interrotto un evento con musica live e dj set ampiamente pubblicizzato sui social. All’interno erano presenti circa 450 persone (molte delle quali intente a ballare), a fronte delle 200 dichiarate nella SCIA. Al titolare è stata contestata la violazione dell’art. 68 del Tulps, oltre a sanzioni per la mancata esposizione della valutazione di impatto acustico.

Contrasto allo spaccio: inseguimento e denuncia a Casarano

Non si ferma la lotta al traffico di droga nel basso Salento. A Casarano, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno fermato una giovane coppia dopo un breve inseguimento in auto. Durante il controllo, un 26enne di Racale ha tentato di nascondere nel reggiseno della compagna ventenne 13 dosi di cocaina (3,5 grammi). Nell’abitazione del giovane sono stati rinvenuti altri 7,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Entrambi i giovani sono stati indagati in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.