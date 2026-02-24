Si introducono all’interno del locale e rubano attrezzi e materiale edile, caccia agli autori

Un colpo studiato nei minimi dettagli ha colpito il cuore del Sud Salento nelle scorse ore. Ignoti si sono introdotti in un locale a Barbarano, frazione di Morciano di Leuca, rubando materiale edile e attrezzature professionali per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

Il furto è avvenuto approfittando della pausa del fine settimana. I locale preso di mira era utilizzato come deposito da un’impresa edile, attualmente impegnata in alcuni lavori di ristrutturazione nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito indisturbati tra sabato e domenica, sapendo che gli operai avevano fatto rientro nelle proprie abitazioni. Una volta all’interno, i ladri hanno fatto razzia di tutto il materiale necessario per il cantiere

L’amara sorpresa è arrivata solo alla ripresa delle attività lavorative. Gli operai della ditta, recatisi al deposito per prelevare il materiale necessario a proseguire il lavoro, si sono ritrovati davanti ai locali svuotati. Immediata è scattata la denuncia alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi scientifici necessari per individuare eventuali tracce lasciate dai malviventi e hanno avviato le indagini sul territorio.

