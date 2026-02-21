Sequestrati oltre 40mila prodotti contraffatti e dannosi per la salute dalla Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi, nell’ambito degli eventi organizzati nel Salento in occasione del carnevale, le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Lecce, hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori, mirati al contrasto della commercializzazione illecita di prodotti con marchi contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute.

In particolare, nel corso dei servizi di controllo economico del territorio, i militari delle Compagnie di Maglie, Gallipoli e Otranto e della Tenenza di Porto Cesareo, hanno sottoposto a sequestro circa 1.500 articoli ritenuti contraffatti, tra cui scarpe, abbigliamento, borse e giocattoli, riportanti il marchio di note aziende del settore di riferimento.

Nello stesso periodo, tutti i Reparti del Corpo alle dipendenze del Comando Provinciale di Lecce hanno sottoposto a vincolo amministrativo oltre 39mila prodotti, in prevalenza ‘carnascialeschi’, ritenuti insicuri per la salute, in quanto privi dei requisiti di conformità e sicurezza previsti dal codice del Consumo.

Sedici in totale le persone segnalate alla Procura della Repubblica di Lecce e alle Autorità Amministrative, in relazione alle ipotesi di ricettazione, contraffazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ovvero insicuri per la salute, per i quali, in attesa di sentenza di condanna definitiva, trova applicazione il principio della presunzione di innocenza.

Infine, nel contesto di riferimento, i militari della Tenenza di Casarano, nel comune di Melissano, hanno individuato un uomo di origini senegalesi, residente e in regime di arresti domiciliari a Lecce, intento a vendere di 70 capi di abbigliamento, con marchi ritenuti contraffatti e denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di ‘evasione’.

Sono al vaglio della Guardia di Finanza le eventuali violazioni di natura doganale e tributaria.