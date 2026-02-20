“Rapimento di una bimba al Centro Commerciale Mongolfiera di Surbo”, è una Fake News. Pronta la denuncia

Nelle ultime ore, un audio anonimo circola nelle chat WhatsApp della provincia di Lecce. Il messaggio vocale descrive un presunto tentativo di rapimento di una bambina di due anni all’interno del Centro Commerciale Mongolfiera di Surbo.

Tuttavia, dopo le dovute verifiche, la notizia si è rivelata completamente falsa. Non solo non vi è stato alcun tentativo di sequestro, ma la direzione del centro ha preso una posizione durissima contro i responsabili della diffusione di questa notizia.

La direzione del Centro Commerciale Mongolfiera Lecce ha rilasciato una nota ufficiale per tranquillizzare i propri clienti e ristabilire la verità. Non è accaduto nulla di quanto riportato nell’audio.

“Circola purtroppo da alcune ore nella chat whatsapp un audio in cui una persona che non si qualifica denuncia un tentativo di rapimento di una bambina di due anni all’interno del centro commerciale di Surbo”, fanno sapere dalla Direzione dell?ipermecato.

“Evidentemente i fatti di Bergamo hanno indotto qualcuno che non ha di meglio da fare se non creare falsi allarmismi a diffondere notizie col solo obiettivo di generare una psicosi. Si tratta assolutamente di una fake news. Non c’è stato alcun tentativo di rapimento in tutto il centro commerciale, né è vera la notizia del gruppo di malavitosi che si aggira nella struttura. La direzione del Centro Commerciale Mongolfiera Lecce provvederà a sporgere denuncia nei confronti di chi ha messo in giro questa notizia e di chi la sta facendo circolare.