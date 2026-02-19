Il Questore emette 6 avvisi orali e 2 fogli di via, pugno duro contro la criminalità

Nella settimana appena trascorsa, il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha emesso 6 avvisi orali, provvedimenti con cui ha formalmente intimato agli autori di numerosi illeciti di tenere una condotta conforme alla legge, pena la proposta di applicazione dimisure di prevenzione più incisive previste dalla normativa vigente.

Nello specifico, l’applicazione degli avvisi orali è stata proposta dal Commissariato di Taurisano per quattro persone:

un 55enne di Melissano , già noto alle forze di polizia, tra cui per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

, già noto alle forze di polizia, tra cui per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. un 36enne residente a Ugento , già destinatario di avviso orale emesso dal Questore di Rieti e più volte deferito per una serie di reati, questa volta a seguito di ennesima denuncia per interruzione di servizio pubblico e violenza a pubblico ufficiale.

, già destinatario di avviso orale emesso dal Questore di Rieti e più volte deferito per una serie di reati, questa volta a seguito di ennesima denuncia per interruzione di servizio pubblico e violenza a pubblico ufficiale. un 40enne di Supersano, deferito all’Autorità Giudiziaria per estorsione e detenzione di sostanza stupefacente, a causa della sua recidività nel delinquere.

Il Commissariato di P.S. di Otranto della Questura di Lecce ha proposto invece al Questore l’avviso orale nei confronti di un 48enne residente ad Andrano, condannato per lesioni personali colpose ed altri reati, noto alle forze dell’ordine nell’ambito di operazione svolta nei confronti di associazione mafiosa e, in ultimo, per maltrattamenti in famiglia, ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica.

L’ultimo avviso orale, invece, è stato emesso dal Questore su proposta della Compagnia Carabinieri di Maglie, nei confronti di un 24enne residente ad Otranto, noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti contro familiari.

Tra le misure di prevenzione adottate nell’ultima settimana, vi sono inoltre due fogli di via obbligatori, emessi dal Questore nei confronti di una coppia residente in provincia di Siracusa, sorpresa in auto per le vie di Collemeto. Controllati da una Volante del Commissariato di Galatina, i due sono risultati gravati da diversi precedenti di polizia, in particolare per truffa, con in atto diversi fogli di via obbligatori da svariate città italiane, e non hanno saputo fornire indicazioni convincenti circa la loro presenza sul territorio galatinese; alla luce della recrudescenza delle truffe ai danni soprattutto di persone anziane, il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Galatina per due anni.