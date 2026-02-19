Allagamento a Torre Chianca, intervengono i Vigili del Fuoco per liberare la foce

Nella giornata di ieri, gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuto a Torre Chianca, marina di Lecce, a seguito di un allagamento che ha interessato le zone limitrofe al mare, con un accumulo d’acqua stimato in circa 30 centimetri.
L’evento è stato causato dal blocco della foce del Bacino Grande, che ha impedito il regolare deflusso delle acque verso il mare, determinando l’allagamento delle aree circostanti.
I Caschi Rossi sono intervenuti con mezzi operativi e con l’ausilio di un escavatore, provvedendo alla liberazione della foce al fine di consentire il naturale deflusso dell’acqua e ridurre il livello dell’allagamento.
L’intervento del personale di “Viale Grassi”, ha fatto sì che venisse messa in sicurezza l’area, ripristinate le condizioni di deflusso e prevenire ulteriori criticità a tutela della pubblica incolumità.