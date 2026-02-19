Allagamento a Torre Chianca, intervengono i Vigili del Fuoco per liberare la foce

L’intervento a seguito di un allagamento che ha interessato le zone limitrofe al mare, con un accumulo d’acqua stimato in circa 30 centimetri

Condividi su

Nella giornata di ieri, gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuto a Torre Chianca, marina di Lecce, a seguito di un allagamento che ha interessato le zone limitrofe al mare, con un accumulo d’acqua stimato in circa 30 centimetri.

L’evento è stato causato dal blocco della foce del Bacino Grande, che ha impedito il regolare deflusso delle acque verso il mare, determinando l’allagamento delle aree circostanti.

I Caschi Rossi  sono intervenuti con mezzi operativi e con l’ausilio di un escavatore, provvedendo alla liberazione della foce al fine di consentire il naturale deflusso dell’acqua e ridurre il livello dell’allagamento.

L’intervento del personale di “Viale Grassi”, ha fatto sì che venisse messa in sicurezza l’area,  ripristinate le condizioni di deflusso e prevenire ulteriori criticità a tutela della pubblica incolumità.

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2026