Sicurezza e legalità: arresti, controlli antimafia e ispezioni dei carabinieri nel Salento

Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio e di tutela della legalità condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, quotidianamente impegnati in un’articolata attività di prevenzione e repressione dei reati, a presidio della sicurezza pubblica, della legalità diffusa e della salvaguardia dell’economia sana del territorio.

In tale quadro operativo si inserisce un intervento avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Zollino, dove, intorno alle ore 19.00, nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Soleto, allertati da un cittadino, sono intervenuti presso un’abitazione rurale disabitata, situata in contrada Vecchia Soleto. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno sorpreso e fermato due persone che, dopo aver forzato verosimilmente la porta d’ingresso dell’immobile, si erano introdotte all’interno con l’intento di rubare gli oggetti presenti. I due, un uomo di 45 anni e una donna di 50 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per tentato furto aggravato; l’uomo, peraltro, è risultato già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso un’abitazione nel comune di Maglie, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Nel corso della tarda serata di ieri, nel comune di Muro Leccese, i militari della Stazione locale hanno individuato e tratto in arresto una donna di 55 anni, residente nel centro abitato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento restrittivo trae origine da una condanna definitiva per reati contro il patrimonio, per i quali la donna dovrà espiare una pena complessiva di un anno e quattro mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata associata presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Analogo risultato operativo è stato conseguito nella stessa serata a Nardò, dove i gli uomini dell’Arma hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per cumulo pene, emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. In tale contesto è stato arrestato un uomo di 30 anni, già sottoposto a misura cautelare, condannato in via definitiva a una pena complessiva di quattro anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusione per diversi reati, tra cui ricettazione in concorso e maltrattamenti in ambito familiare, commessi tra il 2019 e il 2022 in vari comuni della provincia. Anche in questo caso, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria procedente.