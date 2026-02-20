Per sottrarsi al controllo della Polizia fugge via con l’auto e ‘centra’ un palo della luce, denunciato 34enne

La sera del 13 febbraio scorso, la Polizia di Stato, durante il servizio di controllo del territorio disposto dal Questore Giampietro Lionetti, nel centro storico di Galatina, ha notato un’autovettura sospetta, a bordo della quale, vi era esclusivamente il conducente.

Gli agenti in servizio presso il Commissariato locale hanno fermato il veicolo e chiesto al conducente di esibire i documenti. Lo stesso ha riferito di esserne sprovvisto fornendo però le generalità per uomo di 36 anni nato a Lecce.

Gli agenti hanno subito sospettato che avesse fornito false generalità, pertanto, ritenendo che potesse essere colpito da eventuali provvedimenti, lo hanno informato che sarebbe stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti. Appresa questa notizia, il conducente, che non era ancora sceso dall’auto, è partito a forte velocità con il fine ultimo di eludere il controllo di Polizia.

La Volante ha iniziato l’inseguimento, dapprima per le vie del centro cittadino e poi seguendo il fuggitivo mentre cercava di far perdere le proprie tracce imboccando la strada provinciale 352 in direzione Lecce.

Giunti nei pressi di una rotatoria, il conducente dell’autovettura in fuga ha perso il controlloandando a scontrarsi con un palo della pubblica illuminazione.

L’uomo, quindi, è sceso dall’auto ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti che, dopo essersi accertati delle sue condizioni di salute, hanno comunque richiesto l’intervento dei sanitari del 118per le prime cure del caso.

Appurato il buono stato di salute, i poliziotti hanno perquisito l’autovettura con esito negativo e lo hanno sottoposto agli accertamenti investigativi appurando che si trattava di un 34enne nato a Lecce, già conosciuto alle forze dell’ordine e con in atto la sospensione della patente di guida.

Il 34 è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria, per resistenza a Pubblico Ufficiale, false attestazioni sulla sua identità e sanzionato ai sensi del codice della strada oltre che per guida con patente sospesa, anche per aver danneggiato la sede stradale.

Alla luce dei reati commessi, il Questore ha emesso anche foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune id Galatina per anni due.