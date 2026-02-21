Autocisterna di GPL ribaltata sulla Strada Provinciale 367, intervengono i Vigili del Fuoco

Nella giornata di ieri, alle ore 12:30 circa, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce sono intervenuti nel Comune di Soleto , lungo la Strada Provinciale 367, direzione nord, uscita Soleto sud, a seguito di segnalazione relativa al ribaltamento di un’autocisterna adibita al trasporto di Gpl.

All’arrivo sul posto, i Caschi Rossi hanno accertato che l’autocisterna risultava adagiata su un fianco. Dai controlli visivi e strumentali eseguiti nell’immediatezza non si sono riscontrate dispersioni di gas nell’ambiente; la cisterna, che conteneva circa 5.000 litri, è risultata integra e priva di lesioni o crepe strutturali.

Alla luce delle valutazioni effettuate, si è proceduto a richiedere l’intervento del Nucleo Regionale Batteriologico, Chimico e Radiologico del Corpo, al fine di eseguire in condizioni di massima sicurezza le operazioni di travaso in un’altra autocisterna, propedeutiche al successivo ripristino e rimozione del mezzo.

Le operazioni preliminari di travaso sono state avviate alle ore 18:30 e hanno avuto una durata stimata di circa cinque ore, salvo eventuali esigenze tecniche connesse alla sicurezza delle operazioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Soleto e gli agenti della Polizia Provinciale, che hanno provveduto alla interdizione del tratto stradale interessato per garantire la sicurezza della circolazione e delle operazioni di soccorso.