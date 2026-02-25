4.000 ricci di mare pescati nell’Area Marina Protetta, nei guai quattro persone

Erano custoditi in otto ceste pronte per il trasporto. Il pescato, ancora vivo, è stato immediatamente rigettato in mare

Un’importante operazione a tutela dell’ambiente marino è stata condotta nella mattinata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo, impegnati in un  servizio di controllo del territorio e di salvaguardia delle risorse naturali.

Nel corso dell’attività, svolta all’interno della Zona “C” dell’Area Marina Protetta, i militari dell’Arma hanno sorpreso quattro persone del posto intente a praticare pesca subacquea con l’ausilio di bombole, in violazione della normativa vigente.

A seguito degli accertamenti, i quattro sono stati segnali alla Procura della Repubblica di Lecce per i reati che disciplinano il divieto di pesca nelle aree naturali protette.

Durante il controllo, gli uomini della “Benemerita”, hanno rinvenuto circa 4.000 e ricci di mare, custoditi in otto ceste pronte per il trasporto. Il pescato, ancora vivo, è stato immediatamente rigettato in mare, consentendo il ripristino dell’equilibrio dell’ecosistema marino, mentre tutta l’attrezzatura utilizzata per la presunta attività illecita è stata sottoposta a sequestro.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella difesa dell’ambiente, della biodiversità e della legalità, a tutela di un patrimonio naturale di straordinario valore, la cui salvaguardia rappresenta un interesse primario della collettività e delle future generazioni.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

