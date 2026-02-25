Furti in serie in esercizi commerciali di Casarano. 43enne condannato a oltre 8 anni

Arriva una nuova condanna per Vincenzo Rossetti, detto “Lupin”, 43enne di Monteroni di Lecce. Il giudice Pietro Baffa, al termine del processo con rito abbreviato (consente lo sconto di pena di un terzo) di oggi, ha inflitto la pena di 8 anni ed 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa all’imputato.

Rossetti era ritenuto responsabile di una serie di furti a Casarano, tra gennaio e marzo del 2025.

Nello specifico, il furto nella gastronomia Re dei Polli, quello nello Street Bar, un terzo nel negozio di alimenti biologici Nab, e un quarto nel Bar Martinucci. Per quello nel negozio di alimentari Endemione Market Rossetti è stato assolto, mentre per quello di una Fiat Panda, è stato disposto il non doversi procedere per remissione di querela.

L’uomo si trova ristretto in carcere, poiché il giudice aveva aggravato la misura, dopo che Rossetti era evaso dai domiciliari. Rossetti si era allontanato da una comunità terapeutica di Casarano ed è accusato, durante la fuga, di altri furti (alcuni solo tentati) avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 ottobre dello scorso anno, tra Casarano e Melissano.

Specialista in furti e in evasioni (una clamorosa dal carcere di Bari), nel gennaio del 2022 era stato condannato a quasi 5 anni, per ben 17 colpi di colpi, tentati e consumati a Lecce, Monteroni, Lequile, e San Pietro in Lama, avvenuti a partire dal 2020.

Rossetti, difeso dall’avvocato Elisa Cappello, potrà fare ricorso in Appello. Il suo legale aveva chiesto una perizia psichiatrica, ma il perito ascoltato oggi in aula, ha sostenuto come Rossetti sia capace di intendere e di volere.