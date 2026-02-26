Sicurezza nelle scuole di Lecce, una riunione in Prefettura contro furti e vandalismi

Si è tenuta presso la Prefettura di Lecce una riunione di coordinamento presieduta dal Prefetto di Lecce Natalino Manno, finalizzata a delineare una strategia d’azione immediata e sinergica per contrastare i recenti episodi di furto e danneggiamento che hanno interessato alcuni istituti scolastici della provincia, generando preoccupazione nella comunità.

All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Mario Trifiletti e i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti.

Nel corso della riunione è stato evidenziato come il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine abbia già permesso di interrompere la scia di episodi seriali, portando, in un caso, all’arresto di uno dei responsabili di tali gravi eventi. Tuttavia, l’analisi tecnica ha confermato la necessità di intervenire su quello che è stato definito “l’anello debole”: la carenza di misure di difesa passiva all’interno delle strutture.

Il tavolo ha concordato un piano d’azione basato su quattro pilastri fondamentali per elevare gli standard di sicurezza degli edifici:

Messa in sicurezza strutturale: interventi prioritari su cancelli perimetrali, infissi e porte d’ingresso;

Sistemi di allarme e videosorveglianza: ripristino dei dispositivi esistenti e installazione di tecnologie moderne per il monitoraggio delle aree vulnerabili;

Vigilanza e guardiania: attivazione di servizi di controllo, in particolare nelle ore notturne e nei periodi di chiusura delle scuole;

Deterrenza mirata: è stata proposta l’adozione di sistemi di pagamento elettronico (chiavette) per i distributori automatici, al fine di eliminare la presenza di denaro contante, principale obiettivo dei malintenzionati.

Il Presidente della Provincia ha confermato lo stanziamento di circa 70 milioni di euro per la manutenzione e la sicurezza del patrimonio scolastico provinciale. Per rendere gli interventi capillari e rispondenti alle specifiche criticità di ogni plesso, la Prefettura ha disposto l’avvio immediato di sopralluoghi tecnico-operativi congiunti. Tali verifiche vedranno la partecipazione di tecnici di Provincia, Forze dell’Ordine, dirigenti scolastici e soggetti gestori dei distributori automatici di alimenti e bevande.

In chiusura, il Prefetto ha ribadito la piena disponibilità della Prefettura a coordinare questo sforzo corale, preannunciando un’estensione del Protocollo “Mille Occhi sulla Città“, in base al quale sarà richiesto agli istituti di vigilanza, nell’ambito dei compiti di istituto, di assicurare un’attenta azione di osservazione, monitoraggio e segnalazione anche delle aree urbane ed extra-urbane ove insistono gli istituti scolastici.

“L’obiettivo è restituire serenità a studenti, docenti e famiglie,” ha evidenziato il Prefetto Natalino Manno, “attraverso una difesa integrata che coniughi la repressione dei reati a una solida prevenzione strutturale. Ringrazio il Presidente della Provincia per l’ampia disponibilità e vicinanza ai dirigenti scolastici, nonché le Forze dell’Ordine per l’instancabile opera di controllo del territorio, che ha consentito di raggiungere importanti risultati, assicurando alla giustizia i responsabili di condotte lesive dei più elementari principi del vivere civile”.