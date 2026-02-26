Scontro tra auto sulla Presicce-Lido Marini, perde la vita un uomo

E’ di una vittima il tragico bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 12.00, sulla Strada Provinciale 193 che da Presicce-Acquarica conduce a Lido Marini, per cause ancora da chiarire si sono scontrate frontalmente due autovetture, una Toyota Rav4 e una Nissan Micra. Ad avere la peggio il conducente della Micra che ha perso la vita.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare la vittima, ma è stato inutile, il suo cuore aveva già smesso di battere. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica.