Trepuzzi, auto in fiamme nella notte. Distrutta una Giulietta, danneggiato un condominio

Notte di paura a Trepuzzi per un incendio che ha distrutto un veicolo e minacciato diverse abitazioni. Intorno alle ore 02:05, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è dovuta intervenire d’urgenza in via Thaon di Revel per domare il rogo di un’autovettura parcheggiata in strada.

La dinamica del rogo

Le fiamme hanno avvolto completamente una Alfa Romeo Giulietta. L’intensità dell’incendio, alimentata dalla vicinanza del veicolo ad altri obiettivi sensibili, ha causato danni significativi non solo al mezzo originario. Il calore e le fiamme hanno annerito parte della facciata dell’edificio adiacente e danneggiato pesantemente il portone d’ingresso e un’altra autovettura, in sosta nelle immediate vicinanze, è stata colpita dal forte irraggiamento termico riportando danni alla carrozzeria.

L’intervento e le indagini

Il tempestivo arrivo dei caschi rossi ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente all’interno delle abitazioni o coinvolgesse altri mezzi, garantendo così la sicurezza dei residenti.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri della Tenenza di Campi Salentina per i rilievi di rito. Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora in corso di accertamento