Torta noci e cioccolato fondente, una ricetta facile per un dolce goloso

La ricetta della torta di noci e cioccolato fondente è perfetta per chi ha voglia di qualcosa di buono e goloso, ma semplice e veloce da preparare. Una coccola perfetta per ogni occasione, ideale per la colazione o come dessert, ma è adatta anche alle occasioni speciali per il suo gusto capace di conquistare tutti i palati. Il sapore delle noci si sposa bene con il cioccolato (anche bianco è perfetto) e i pezzettini all’interno dell’impasto sapranno creare un piacevole contrasto con la morbidezza della torta.

Come (quasi) tutte le ricette di Leccenews24 l’ingrediente segreto è la fantasia. Una volta pronta, la torta noci e cioccolato fondente si potrà ‘personalizzare’ con un velo di marmellata, zucchero a velo o cocco rapè, crema o nutella. Il top è una glassa al cioccolato fondente. Potete anche aggiungere all’impasto dei pezzettini di pera. Se non gradite le noci potete sostituirle con delle nocciole o con i pistacchi.

Ingredienti:

100 gr. cioccolato fondente

100 gr. di burro

150 gr. di zucchero

100 gr. di farina

2 cucchiaini di lievito

150 gr. di noci.

Procedimento