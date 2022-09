La stanza dei bagni a Santa Caterina, uno scorcio sul mare lontano da occhi indiscreti

Santa Caterina con le sue torri di avvistamento, le storiche masserie e ville affacciate sullo Ionio e il paesaggio mozzafiato è uno dei gioielli di Nardò. Ricca di storia, cultura e tradizioni, l’antico borgo di pescatori ha conquistato i turisti, ammaliati dalla sua bellezza, facile da confermare al primo sguardo. E in fatto di bellezza non ha nulla da invidiare alle sue ‘vicine di casa’ anzi di costa, Porto Cesareo e Gallipoli incoronate regine dell’estate. Anche Santa Caterina ha catturato l’attenzione degli ‘stranieri’, conquistandoli con i suoi tesori. In questo angolo del Salento il vero splendore è la stanza dei bagni, uno scorcio affacciato sul mare che lascia tutti senza fiato.

La stanza per i bagni

La stanza per i bagni a Santa Caterina di Nardò non è un ‘regalo’ della natura, o almeno non del tutto. È una stanza segreta ricavata nella roccia e frequentata, come imponeva l’usanza tra la fine dell’ottocento e il novecento, dalle dame di un certo rango che volevano fare il bagno “protette” da occhi indiscreti. Riservatezza e discrezione, questo offriva la camera, creata ad hoc. Una vera e propria piscina naturale dove rilassarsi al riparo dai curiosi e dal sole d’estate che avrebbe brunito la loro pelle bianca, rendendola simile a quella delle contadine che lavoravano la terra.

La stanza è accessibile da due punti diversi. Uno doveva essere l’ingresso principale perché si vedono ancora i battenti della porta che chiudeva l’entrata, ma l’entrata più suggestiva è via mare. Si trattiene il respiro, si fanno due bracciate e si viene trasportati da una spiaggetta affollata in un luogo sospeso fuori dal tempo.

Nonostante la mano dell’uomo è un luogo bellissimo. Da vedere assolutamente.

Antica stanza dei bagni #santacaterinanardò Ph. Francesco Stefano