I Beni comuni al centro di un ciclo di incontri. Atteso l’intervento di Ugo Mattei

“Beni Comuni e Proprietà Pubblica. Il progetto di Riforma della Commissione Rodotà” e “Beni comuni e cooperazione intergenerazionale: per una legge di iniziativa popolare” sono i titoli delle due conferenze che si terranno a Lecce, domani 8 marzo.

L’iniziativa, promossa da Elsa Lecce e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, sarà, in Puglia, il primo evento del ciclo di incontri organizzati dal Comitato popolare di difesa dei Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà”.

I due incontri di domani saranno ospitati dall’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche presso il campus Ecotekne alle 10.30 e dalla Fondazione Palmieri di vicolo Sotterranei alle 17.30.

Ai due eventi interverrà Ugo Mattei, Docente di Diritto Civile all’Università di Torino e di Diritto Internazionale e Comparato all’Hastings College of the Law presso l’University of California, e Presidente del Comitato Rodotà. Prenderanno parte ai convegni anche i Professori dell’Università del Salento Raffaele Di Raimo, Mario Esposito, Manolita Francesca e Nicola Grasso.

L’obiettivo principale è quello di riportare al centro del dibattito nazionale l’intera questione dei Beni Comuni, riprendendo il testo originale del disegno di legge Rodotà e trasformandolo in un’iniziativa di legge popolare. Per farlo, il Comitato si propone di raccogliere un milione di firme (molto oltre le 50mila previste per legge) affinché il messaggio popolare sia forte.

“Un segnale forte per aprire una nuova stagione in cui al centro non vi siano solo numeri e contabilità, ma la persona, l’ambiente, il lavoro, in una sola parola l’attuazione del disegno costituzionale” dichiarano dal Comitato.