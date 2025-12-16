A Veglie si inaugura il frantoio ipogeo di Largo San Vito, restituito alla comunità un luogo simbolo della storia cittadina

Veglie si prepara a vivere un momento di grande valore storico e culturale. Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 19.00, sarà inaugurato il frantoio ipogeo di Largo San Vito, alla presenza di S.E. il Prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno.

I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati grazie ai finanziamenti del Gal Terra d’Arneo.

All’inaugurazione prenderà parte anche il presidente del Gal, Cosimo Durante, a testimonianza del ruolo centrale svolto dal Gruppo di Azione Locale nei processi di valorizzazione del patrimonio del territorio.

L’ipogeo rappresenta da sempre uno spazio di memoria viva e autentica, di fatica ma anche di cura e accoglienza, autentica pietra miliare della storia vegliese, oggi nuovamente accessibile e restituito alla comunità.

«Tutto ciò è stato possibile grazie a una forte sinergia e a un lavoro di squadra – dichiara il sindaco Mariarosaria De Bartolomeo – che ci ha consentito di riportare a nuova luce luoghi fondamentali della memoria e delle nostre radici. I frantoi appartengono alla cultura più antica del nostro territorio, alla civiltà contadina, e sono testimonianza diretta del nostro passato».

«Il frantoio oggi è un luogo magico, restituito alla comunità – prosegue l’assessore lavori pubblici Fabrizio Stefanizzi – un valido percorso didattico in cui sono ancora visibili la vasca per la molitura e tutti quegli spazi che un tempo erano pieni di vita, di sudore e di fatica. Recuperare questi luoghi significa non dimenticare chi siamo e da dove veniamo».

Soddisfazione viene espressa dal presidente da Cosimo Durante: «Si tratta di un progetto finanziato dal Gal con risorse a regia regionale, che ancora una volta testimonia l’impegno costante da parte di tutta la nostra squadra e gruppo di lavoro nel mantenere salda la connessione tra cultura e identità storica. Interventi come questo rafforzano il senso di appartenenza delle comunità e valorizzano il patrimonio materiale e immateriale dei nostri territori».

L’inaugurazione dell’ipogeo di Largo San Vito rappresenta un ulteriore passo nel percorso di tutela e valorizzazione della storia e dell’identità di Veglie, con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale sempre più fruibile e condiviso.