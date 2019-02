Le Invalsi supportano la didattica, il seminario al Calasso di Lecce

Gli Invalsi uno strumento per i docenti, a sostegno di una didattica più consapevole. L’istituto di istruzione secondaria superiore “Francesco Calasso” di Lecce ha ospitato il seminario dal titolo “Le prove Invalsi: un supporto alla didattica”. Tenuto dal Responsabile Invalsi dell’Area delle prove nazionali, Roberto Ricci, il test tanto discusso negli ultimi anni è stato il tema principale delle 4 ore della mattinata scorsa.

I test dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) approvati nell’ottobre 2007 e somministrati per la prima volta durante l’esame di stato del 2008, cercano di valutare i livelli di conoscenza degli studenti in italiano, inglese e matematica e sono uguali per tutti, senza distinzioni di corso e di scuola. Le prove nazionali, che nel corso del tempo hanno ricevuto varie critiche, hanno lo scopo di raccogliere dati che possono essere una fonte di informazione importante nelle pianificazioni didattiche e, quindi, uno strumento vincente per i docenti.

Il seminario sarà inserito nel catalogo del sistema operativo per la formazione e l’aggiornamento dei docenti (Sofia) del Ministero dell’istruzione, rimanendo così accessibili a tutti i docenti che utilizzano la piattaforma. Un attestato di partecipazione certifica la presenza al seminario nella sala convegni dell’istituto.