Solidarietà e tradizione, ‘NiteCity for Children’ unisce musica e beneficenza

La solidarietà e l’eccellenza culturale si danno appuntamento a Lecce con l’annuncio del concerto benefico ‘NiteCity for Children‘, in programma sabato 20 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Apollo. L’evento, ideato e condotto da Cicky Forchetti, non sarà solo un momento di spettacolo, ma un significativo atto di impegno civile, culminato nella donazione di una strumentazione medica vitale e nel conferimento di un prestigioso riconoscimento artistico.

Nei giorni scorsi, la conferenza stampa di presentazione ha ufficializzato un gesto di profonda sensibilità verso la comunità: la donazione di un nuovo cardiotocografo al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Vito Fazzi”. Questa strumentazione, cruciale per il monitoraggio del benessere fetale e materno durante la gravidanza e il travaglio, è stata acquistata grazie alla sinergia delle associazioni Angeli di Quartiere, Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra, ALR – Associazione Lorenzo Risolo, in collaborazione con NiteCity.

Il dottor Fabrizio Totaro Aprile, Primario del Reparto, ha espresso una sentita gratitudine per l’iniziativa:

“La nuova apparecchiatura permetterà al reparto di migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza, garantendo alle future mamme e ai loro bambini un monitoraggio più accurato e tempestivo. Si tratta di un gesto di grande sensibilità verso la comunità e di sostegno concreto alla cura delle pazienti. Questo contributo rappresenta un importante investimento nella salute delle donne e dei neonati.”

Le associazioni donatrici hanno voluto rimarcare il forte valore simbolico e umano della scelta: “Abbiamo scelto di unire le nostre forze per restituire qualcosa alla comunità, sostenendo un reparto che accompagna ogni giorno il miracolo della vita. Crediamo che ogni bambino abbia diritto di nascere nelle migliori condizioni possibili.”

50 anni di musica che batte: il premio al Canzoniere Grecanico Salentino

Il cuore pulsante della serata benefica, il concerto ‘NiteCity for Children’, vedrà l’intreccio di emozione e impegno civile. Ma l’evento sarà anche l’occasione per celebrare un’icona della musica popolare salentina.

Durante la serata, infatti, sarà conferito il Premio ai 50 anni di carriera al Canzoniere Grecanico Salentino. Un meritato riconoscimento a chi, attraverso il ritmo inebriante della pizzica e le melodie della tradizione, ha saputo raccontare al mondo le passioni, la storia e l’anima del Salento, portando la nostra cultura oltre ogni confine.

“Questo concerto – hanno sottolineato gli organizzatori di NiteCity for Children – sarà un battito che risuonerà forte. E continuerà a farlo, grazie a chi ha scelto di fare la differenza.”

L’appuntamento è quindi fissato per una serata di musica, solidarietà e tributo alla lunga e onorata carriera di uno dei gruppi più rappresentativi della nostra terra.

Per informazioni sul concerto benefico ‘NiteCity for Children’, è possibile contattare Franco Russo al numero 392 1519668.