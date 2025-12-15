Lecce celebra l’“Usignolo” Tito Schipa: conferenza e concerto nel 60° anniversario della scomparsa

Il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, in collaborazione con il Comune e la Società di Storia patria, promuove un significativo evento di alta divulgazione culturale per onorare la figura di Tito Schipa, a sessant’anni esatti dalla sua scomparsa. L’appuntamento, una speciale Conferenza–Concerto che intende celebrare uno dei massimi interpreti della storia del melodramma e simbolo della cultura musicale salentina, è fissato per martedì 16 dicembre 2025, alle ore 18.30.

La manifestazione si terrà presso la suggestiva Cavea del Conservatorio in via Vincenzo Ciardo e si configura come un percorso che intreccia riflessione storico-critica e proposta musicale, riaffermando l’impegno dell’istituzione nella tutela e valorizzazione dell’eredità artistica del tenore.

Il Programma: storia, critica e istituzioni

L’incontro sarà moderato dal presidente del Conservatorio, Luigi Puzzovio, e prenderà il via con i saluti istituzionali del direttore, Giuseppe Spedicati.

Seguiranno interventi mirati ad approfondire la complessa figura di Schipa:

La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, interverrà con una riflessione dal titolo “Tito Schipa: una voce da non dimenticare”.

Luisa Cosi, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio, presenterà il suo contributo intitolato “Un mago generoso”.

Infine, Elsa Martinelli, già docente di Poesia per Musica e Drammaturgia musicale, chiuderà la parte convegnistica con “Nel nome di Schipa: omaggi accademici e vernacolari”.

La musica viva delle nuove generazioni

A suggellare l’omaggio, la serata sarà impreziosita da una sezione musicale curata dalle Scuole di Canto del Conservatorio. L’esibizione vedrà protagonisti i giovani talenti dell’istituzione, preparati dalle docenti Adriana Damato e Raffaella Liccardi.

Si esibiranno gli studenti e le studentesse: Alessandra Contini, Du Wangxu, Giorgia Fatima, Genki Inoue, Kang Yao Yuan, Liang Ziyi, Lorenzo Francesco Baglivo, Yan Ningzi, Zeng Binhao e Zheng Feng, accompagnati al pianoforte da Svetlana Rynkova.

Attraverso questa iniziativa, il Conservatorio “Tito Schipa” conferma il proprio ruolo di centro di formazione, ricerca e memoria viva, radicandosi profondamente nel territorio e condividendo il suo prezioso patrimonio musicale con l’intera comunità cittadina.