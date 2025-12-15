“Cittadella della Salute e dello Sport”, a Lecce una giornata all’insegna della prevenzione e del benessere

Asl Lecce organizza per il 28 dicembre nella Cittadella della Salute in Piazza Bottazzi a Lecce una giornata all’insegna dello sport, della prevenzione e del benessere psicofisico: “Cittadella della Salute e dello Sport”, una manifestazione podistica e sportiva ludico-motoria non competitiva, aperta a cittadini di tutte le età.

L’iniziativa, con la collaborazione di Asd Tre Casali, con il patrocinio di Comune di Lecce, Coni, Coldiretti e diverse realtà sportive del territorio, ha l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita attraverso lo sport, il movimento e la cura del benessere psicofisico.

Il programma prenderà il via alle ore ore 9 con il ritrovo per le iscrizioni, gratuite e aperte a tutti, seguito dalla presentazione della giornata e dai saluti istituzionali. Dalle 9.20 spazio alle attività guidate con sessioni di aerobica e strafit, yoga e cross-fit condotte da coach qualificati.

Alle ore 10 è prevista la partenza della camminata non competitiva per un percorso di circa 4,5 chilometri, che attraverserà il Parco del Galateo, il Parco dell’Istituto Marcelline e farà ritorno alla Cittadella della Salute.

Dalle 11 alle 12 la manifestazione proseguirà con un nuovo circuito di esibizioni e dimostrazioni aperte, pensate per adulti e bambini: attività funzionali per i più piccoli, ginnastica artistica, prove di trainig su circuito funzionale, sthenathlon e yoga con la simpatica partecipazione all’evento di Giampaolo Catalano.

“Con quest’evento abbiamo voluto compiere una scelta chiara: portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e dai classici luoghi e renderla un’esperienza anche ludica, accessibile e condivisa. Crediamo che la tutela della salute passi anche dalla promozione quotidiana del movimento, dell’attività fisica e della socialità, elementi fondamentali per il benessere individuale e collettivo. Iniziative come questa – in cui sanità pubblica, territorio e cittadini possono incontrarsi – rafforzano il ruolo della ASL come presidio di salute attiva, capace di prevenire, educare e coinvolgere, soprattutto le nuove generazioni, in percorsi di vita più sani” ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.

L’area Ex Opis sarà pedonale. Si consiglia il parcheggio nell’area adiacente il supermercato di Viale Rossini.

Per informazioni e prenotazioni Francesco Tancorra 349 5793664 (solo WhatsApp).