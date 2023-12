Comitato Consultivo Misto dell’Asl di Lecce, eletto il presidente.Romeo Delle Donne succede a Rita Tarantino

Eletti all’ inizio di dicembre sono stati ricevuti nei giorni scorsi dal Direttore Generale, Stefano Rossi, il nuovo presidente e il nuovo vicepresidente del Comitato Consultivo Misto dell’Asl di Lecce. Si tratta rispettivamente di Romeo Delle Donne e Salvatore Natale subentrati alle uscenti Rita Tarantino e Rosa Orlando.

Delle Donne è un volto noto nel sistema sanitario salentino avendo ricoperto importanti incarichi nelle associazioni infermieristiche provinciali. Impegnato nel volontariato, è attualmente presidente dell’ Associazione Anteas di Lecce.

Il Comitato Consultivo Misto dell’Asl di Lecce è un organo istituito per favorire la partecipazione e la consultazione degli utenti del servizio sanitario locale. Il suo ruolo principale è quello di promuovere il dialogo tra l’Azienda Sanitaria Locale e l’intera comunità, consentendo ai cittadini di esprimere opinioni, fornire feedback e contribuire alla pianificazione e miglioramento dei servizi sanitari nell’area di competenza.

Il 5 dicembre scorso si era riunita l’Assemblea straordinaria delle Associazioni accreditate in seno al CCM nella Sala della Formazione dell’Asl Lecce, sita nel capoluogo presso l’ex Opis, per prendere atto delle irrevocabili dimissioni della Presidente Rita Tarantino, figura conosciuta e amata in Salento per il grande impegno a favore di chi frequenta troppo da vicino la malattia e il dolore.

È stato in tale occasione che la Tarantino ha ricordato i notevoli risultati ottenuti dal CCM dell’ Asl di Lecce, grazie all’ impegno di tutti. Risultati che hanno portato a grandi riconoscimenti ottenuti in campo nazionale per quanto attiene la senologia, per fare un solo esempio (nel 2017, con il 75% di adesioni, il Gruppo di Senologia dell’Asl Lecce è stato dichiarato la seconda migliore performance d’Italia). Ma non solo: l’ottimo trend è stato confermato dal Rapporto Bersagli dell’Agenas del ‘Sant’Anna‘ di Pisa, al punto che il CCM ha ricevuto pubblici apprezzamenti dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e da Antonella Caroli del Dipartimento Salute della stessa Regione.

Come detto, a Rita Tarantino subentra Romeo Delle Donne. ‘Nell’accettare l’incarico – afferma a Leccenews24 Romeo Delle Donne – ho sentito il dovere morale di ringraziare tutti per la fiducia che è stata riposta nella mia persona, augurandomi di non deludere nessuno. Il mio ruolo sarà quello di dare sempre più voce ai cittadini e sempre più attenzione al loro diritto alla salute!’.

L’Assemblea ha poi nominato i nuovi componenti dell’Ufficio di Segreteria del CCM dell’ Asl Lecce, nelle seguenti persone:

1) Lucio d’Arpe (effettivo);

2) Gianpiero Elia (effettivo);

3) Claudio Rizzo (supplente);

4) Pierangelo Muci (supplente)

Fa parte del CCM anche la funzionaria indicata dalla Direzione Generale dell’Asl Lecce, attualmente nella figura di Francesca Carluccio.