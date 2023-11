Commemorazione dei defunti, a San Cesario bus gratuiti per il cimitero

Sarà una giornata da vivere insieme attorno ai valori di una comunità. Per giovedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale ha attivato un servizio gratuito di bus navetta per tutti i cittadini che desiderano raggiungere il cimitero di San Cesario di Lecce. Il servizio partito martedì 31 ottobre durerà fino a giovedì 2 novembre al mattino dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.

Le fermate interessate dal percorso della navetta sono: Rione Aria Sana (via Leopardi/via Pascoli), Largo Amedeo Forcignanò, via Dante, via XVI marzo, piazza Garibaldi, Largo Ospedale, via Ferrovia.

Nel pomeriggio del 2 novembre la comunità è invitata alle 15.30 a seguire la processione e la celebrazione eucaristica nel piazzale del cimitero, mentre alle 16.45 si terrà la benedizione dei due monumenti commemorativi.