“I bambini… sorgente di vita”, a Nardò un convegno per genitori, docenti ed educatori

“I bambini… sorgente di vita” è il titolo del convegno in programma a Nardò lunedì 27 novembre alle ore 17:30 presso la sala Capone della sede comunale di via Falcone (ex tribunale).

L’obiettivo è informare e confrontarsi, con genitori, docenti ed educatori, su temi che riguardano i bambini in età prescolare. L’iniziativa coincide con le attività della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini, che si celebra il 20 novembre. I principali argomenti di discussione saranno i bisogni educativi speciali e le emozioni dei bambini, nel rispetto delle diversità, perché ogni bambino è unico e speciale. Interverranno Annagrazia Buttazzo, formatrice e coordinatrice dell’Opera Nazionale Montessori e direttrice dell’Oxford International House e Demetrio Ria, docente dell’Università del Salento.

“Il presupposto logico – spiega Pierpaolo Giuri – è sempre quello di evitare l’errore di lasciare la mamma e le famiglie da sole, evitando comportamenti sbagliati e favorendo le condizioni migliori per la crescita dei bambini. Questo convegno serve a spiegare che i bambini non sono tutti uguali, che ognuno ha bisogni specifici e merita un approccio altrettanto specifico. Per questo, occorre avere gli strumenti di conoscenza adeguati, che i due esperti spiegheranno a genitori, docenti ed educatori”.

Il convegno rientra nel calendario degli eventi di ‘Tempo di esser madri’, progetto dell’amministrazione comunale (con il coordinamento del consigliere Pierpaolo Giuri) finalizzato a fornire un supporto concreto alle neomamme nei primi anni di vita dei propri figli.