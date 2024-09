Festa in piazza con sindaco e giocatori per l’inizio del nuovo anno scolastico

Il sindaco con la fascia tricolore, i calciatori che scendono dal pullman, e centinaia di famiglie che attendono con bandiere e sciarpe giallorosse.

A Lecce l’anno scolastico appena iniziato si festeggia così, con un grande raduno in piazza Madre Teresa di Calcutta.

Il sindaco Poli Bortone l’ha pensata bene: fare gli auguri agli studenti delle scuole elementari portando in mezzo a loro i giocatori della squadra di calcio. Ed è stato un coro festante di bambini attorno a Baschirotto e compagni, guidati dal presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, disponibilissimi a concedere foto, autografi e selfie con i ragazzi convenuti da tutta la città.

Solo la pioggia ha rovinato in parte la bellissima serata che è servita per avvicinare i ragazzi allo sport, utilizzando il calcio come grimaldello strategico per aprire la porta delle relazioni sociali tra giovanissimi, famiglie e città, in modo da creare un contesto maggiormente identitario.