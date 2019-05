Il maltempo ritarda la partenza dei lavori per il ripristino del manto stradale, si comincia domani dal centro storico

Attenzione in viale Cavallotti, viale Otranto e viale Gallipoli perché da domani Acquedotto Pugliese – che sta realizzando interventi per il miglioramento del servizio fognario – darà il via ai lavori di ripristino del manto stradale. Con un giorno di ritardo rispetto alla “tabella di marcia” a causa del maltempo che si è abbattuto anche sul Salento.

La pioggia, caduta incessante in queste ore, ha costretto l’impresa pubblica a rimandare la partenza che, in base al cronoprogramma, era prevista per oggi. Si comincerà 24 ore dopo, domani appunto.

Strade tutte nuove

Come concordato con gli uffici del Comune di Lecce, si provvederà a sistemare le vie del capoluogo barocco mediante la scarifica del bitume esistente, la realizzazione del nuovo tappetino di usura e la relativa segnaletica orizzontale. I lavori dureranno fino a fine mese, ma saranno ‘definitivi’. Non più interventi provvisori, come quelli eseguiti nei mesi scorsi, che sono stati comunque importanti per la buona riuscita del lavoro finale.

Non è finita, Acquedotto Pugliese e gli uffici comunali competenti definiranno modalità e tempi per il risanamento delle rimanenti strade cittadine interessate dai lavori per il potenziamento e il risanamento delle reti fognarie in città, per importo di quasi 2,7 milioni di euro.

Un fitto piano di interventi volto a supportare lo sviluppo di un terra a forte vocazione turistica.