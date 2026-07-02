Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 19:00, il Parco delle cave della pietra Leccese di Cursi si trasformerà sul fare del tramonto in un palcoscenico a cielo aperto. Prende infatti il via la seconda edizione de “Le Pitruse – Storie Di Pietra”, una suggestiva passeggiata itinerante che fonde performance teatrale, memoria storica e identità territoriale.

L’evento nasce da un’intensa raccolta di storie sulla pietra, narrate in prima persona da chi ha vissuto e vive tuttora a stretto contatto con questa materia così viscerale per il Salento.

Un Viaggio Antropologico tra Memoria e Nuove Generazioni

Le Pitruse non è un semplice spettacolo, ma una collezione di appunti di viaggio e un processo autenticamente creativo. Attraversando i luoghi fisici e ideali della pietra leccese, il progetto punta a promuovere la memoria storica del territorio, tramandandone il valore inestimabile anche alle nuove generazioni.

La performance è il frutto di una creazione condivisa dal gruppo del laboratorio di teatro di comunità di Cursi. Nato in seno al progetto Viva e attivo ormai da ben 5 anni, il laboratorio è brillantemente condotto dall’artista e operatrice culturale Alessandra De Luca.

Un vero e proprio viaggio antropologico che prenderà vita attraverso i testi, i ricordi, i corpi e le voci di: Luigi Chilla, Anna Cotardo, Adalgisa Cutazzo, Maria Abbondanza De Luca, Nino De Luca, Elia De Donno, Gilda Grande, Anna Lanciano, Fernando Melcore, Ada Palma, Luigia Palma, Paolo Palma, Mirco Pasca, Matilde Cancelli; testi: Romeo Treglia; cura del progetto: Alessandra De Luca e consulenza scientifica: Ing. Luigi Marrocco

La Novità 2026: Una Location “Site-Specific” d’Eccezione

Quest’anno, per la prima volta, a fare da cornice alla performance sarà l’antica cava di pietra leccese di Mirko Pasca. Il proprietario ha dedicato massima cura e attenzione all’allestimento dello spazio, dando vita a un site-specific straordinario che promette di rendere l’intera rappresentazione ancora più unica, intima e speciale.

Il Progetto: “Le Pitruse” e il laboratorio di teatro di comunità sono realizzati nell’ambito di Luoghi Comuni, all’interno del progetto “Cava Casa Comune” promosso dall’Ecomuseo della Pietra Leccese.

Il format narrativo è pensato per un pubblico trasversale di adulti, ragazzi e ragazze. Utilizzando il linguaggio partecipativo del teatro, l’evento riesce a trasmettere in modo non convenzionale e coinvolgente la storia locale, i mestieri tradizionali e la cultura profonda di Cursi.

Per partecipare all’evento: [email protected]; telefono: 389 8486890