“Mi fido di Noi”, la Diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca insieme alla CEI per il microcredito sociale

In un periodo storico segnato da incertezze economiche e crescenti fragilità sociali, la Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, attraverso la sua Caritas Diocesana e il braccio operativo Fondazione “Mons. Vito de Grisantis“, compie un passo significativo nel segno della solidarietà. Sotto la guida di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, la Diocesi ha aderito al progetto nazionale “Mi Fido di Noi“, un’iniziativa di Microcredito Sociale promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e da Caritas Italiana, con il fondamentale supporto dell’8xmille della Chiesa Cattolica e la collaborazione della Consulta Nazionale Antiusura.

Un Segno Concreto di Speranza nel Cuore del Giubileo

L’adesione della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, insieme ad altre 67 Diocesi italiane, si inserisce nel solco del prossimo Giubileo – Pellegrini di Speranza. “Mi Fido di Noi” non è solo un programma di aiuto economico, ma un vero e proprio segno concreto del Giubileo, che richiama i principi della remissione del debito, della ricostruzione dei legami comunitari e della cura delle solitudini che spesso si celano dietro le difficoltà economiche.

Come sottolineato da Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Cei, si tratta di “un intervento a 360°, che permette di creare intorno alla persona una rete di solidarietà capace di accompagnarla e di colmare quella solitudine dentro cui la povertà economica si dilata”. L’obiettivo è permettere a chi beneficia del microcredito di “scommettere sul futuro, con dignità, dando al proprio domani un orizzonte di speranza”.

Microcredito a Tasso Zero: Non Solo Soldi, ma Accompagnamento Personalizzato

Il progetto “Mi Fido di Noi” prevede l’erogazione di piccoli prestiti fino a 8.000 euro, a tasso zero, destinati a persone e famiglie escluse dal credito ordinario. La peculiarità di questa iniziativa risiede però nel suo approccio olistico: ogni richiesta è inserita in un percorso personalizzato, basato sull’ascolto e sull’accompagnamento.

Don Lucio Ciardo, direttore della Caritas diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca e segretario generale della Fondazione Mons. Vito De Grisantis, evidenzia come questo progetto rafforzi un impegno già consolidato sul territorio: “Per noi, questo progetto è la conferma di un impegno che portiamo avanti da anni, sul territorio e per il territorio. Un’azione di inclusione finanziaria e di educazione finanziaria-bilancio familiare per quelle famiglie fragili, oggi sempre più presenti sui nostri territori.”

Questi prestiti mirano a coprire esigenze primarie e inderogabili, come spese mediche, canoni di locazione, messa a norma e riqualificazione energetica delle abitazioni, tariffe per servizi pubblici essenziali (trasporto, energia) e spese per l’istruzione scolastica. Un’azione fondamentale anche per la lotta al sovraindebitamento e la prevenzione dei fenomeni di usura di prossimità.

Chi Può Accedere al Progetto “Mi Fido di Noi” nella Diocesi di Ugento?

Il progetto è rivolto a singole persone o famiglie residenti nei diciassette Comuni della Diocesi di Ugento S. Maria di Leuca che si trovino in condizioni di difficoltà economica temporanea. I requisiti includono un Isee fino a 18.500 euro e uno dei seguenti stati:

Temporanea disoccupazione

Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà

Crisi di liquidità e riduzione imprevista del reddito dovuta a cause di forza maggiore o emergenze (internazionali, nazionali, locali)

Sopraggiunte condizioni di non autosufficienza propria o di un componente del nucleo familiare

Significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare

Le Tre Direttrici Operative: Accompagnamento, Microcredito e Sostegno Comunitario

Il cuore del progetto si fonda su tre pilastri interconnessi:

Accompagnamento: Attraverso strumenti educativi, relazionali e formativi, per supportare i beneficiari nel loro percorso. Erogazione di microcrediti: A condizioni sostenibili, per rispondere a bisogni reali e urgenti. Sostegno Comunitario e Raccolta Fondi: Che alimentano un fondo rotativo e rafforzano il coinvolgimento della rete ecclesiale e sociale.

Questo approccio non è beneficenza, ma un atto di responsabilità condivisa, mirato a ricostruire fiducia nella vita e nelle proprie capacità.

Come Contribuire e Dove Trovare Informazioni

Nella Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, il Punto di contatto per il progetto, con la presenza del tutor di comunità e dei volontari, si trova a Tricase presso il Centro Caritas in Piazza Cappuccini, n.15.

L’erogazione dei prestiti sul territorio sarà curata dalla Fondazione San Nicola e SS. Medici (Bari – Sud Italia), grazie al supporto dell’8xmille della Chiesa Cattolica (sia nazionale che diocesano) e di numerose offerte.

Tutti possono contribuire a far crescere il progetto e aiutare a restituire dignità e prospettive a chi oggi è in difficoltà. È possibile effettuare una donazione detraibile tramite bonifico bancario all’IBAN: IT23K0306234210000002904373, intestato a: Fondazione Mons De Grisantis, con la causale: “Contributo Progetto “Mi Fido di Noi” Ugento”.