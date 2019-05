Tra i cespugli spunta un vecchio motorino SI. Il ‘misterioso’ ritrovamento a Porto Selvaggio

Il Piaggio Sì, gioiellino della casa automobilistica italiana negli anni settanta, è stato senza dubbio un’icona per gli adolescenti cresciuti in quel periodo. Il motorino – che ha fatto storia – è spuntato, quasi per caso, tra i cespugli di Porto Selvaggio. Sono state le guardie zoofile Agriambiente di Nardò a trovarlo mentre erano impegnati nelle attività di monitoraggio ambientale all’interno del Parco regionale. Era nascosto a pochi passi dalla baia, lasciato lì da qualcuno rimasto ancora senza nome. Guardandolo in maniera più ‘attenta’, le Guardie hanno notato qualcosa di strano: non c’era la targa e anche il numero di telaio era stato cancellato. Il sospetto che sia di provenienza illecita ha cominciato a farsi strada, per questo il mezzo è stato trasportato presso il Comando della Polizia Locale, che ha provveduto al sequestro.

Grazie ai controlli quotidiani da parte delle guardie neretine, il territorio e l’area del parco sono attentamente monitorati e ogni eventuale attività illecita non sfugge a questa minuziosa opera di vigilanza.

Ma non finisce qui. Nei prossimi giorni arriveranno anche i ‘rinforzi’: le guardie ecologiche volontarie della Regione Puglia (gruppo Endas). Particolare attenzione sarà riservata al rispetto della nuova ordinanza che vieta l’utilizzo della plastica sul demanio. Nel mirino finiranno non solo gli stabilimenti balneari, ma anche gli esercizi commerciali che si affacciano sulla costa.

Tolleranza zero