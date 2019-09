“Nonno mai più solo”, presentata a Trepuzzi la nuova iniziativa di Salento Rinasce

“Nono mai più solo”, si chiama così l’iniziativa che sta lanciando nella provincia di Lecce in queste settimane, l’Associazione “Salento Rinasce”.

A pochi giorni dalla Festa Nazionale dei Nonni il 2 ottobre, prende il via un progetto sociale molto importante che mira al benessere dei nostri nonni, delle persone più anziane, che tanto hanno dato nella loro vita, che spesso contribuiscono in maniera determinante a sostenere i nuclei familiari dei figli e dei nipoti in gravi difficoltà e che si trovano a rimanere da soli nel momento della necessità e del bisogno.

“Abbiamo voluto lanciare un progetto forte – afferma Raffaele Longo, Presidente di Salento Rinasce – per far comprendere a tutti che gli anziani, i nonni, non sono un peso, bensì una risorsa.

Con il nostro progetto proveremo a mettere insieme da un lato le loro necessità e dall’altro la richiesta di lavoro di molti giovani. Faremo una cosa semplicissima che non vuole assolutamente sostituire il ruolo delle badanti e del personale di cura: vogliamo soltanto che sia impossibilitato a fare la spesa, a comprare le medicine, a disbrigare le piccole faccende della quotidianità, possa avere qualcuno su cui contare, con una semplice telefonata”.

Con “Nonno mai più solo”, le persone anziane si potranno rivolgere ad alcuni giovani, selezionati dell’associazione, per avere una piccola collaborazione. Il tutto a costo zero, dal momento che i ragazzi riceveranno un rimborso direttamente dal sodalizio attraverso le quote di iscrizione e di tesseramento.

“Stiamo facendo di più – continua Longo – stiamo provvedendo a chiedere ai percettori del reddito di cittadinanza, che si sono impegnati in cambio del sussidio a svolgere attività socialmente utili, che prestino servizio con la nostra associazione, rendendosi davvero utili alla collettività”.

L’iniziativa è stata presentata ieri nell’Aula Consiliare del Comune di Trepuzzi, alla presenza del Sindaco del Comune del Nord Salenti, Giuseppe Taurino; della Consigliere comunale con delega alla Polizia Municipale; Stefano Licci Presidente di “Impegno Civico” e Lisa Del Gottardo dell’associazione Nazionale Italia-Pakistan.