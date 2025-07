Serata magica all’Abbazia di Cerrate. Giochi, storie e delizie per tutta la famiglia

Se si è alla ricerca di un’esperienza indimenticabile che unisca divertimento, cultura e sapori autentici, l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate è la destinazione perfetta per una serata in famiglia.

Sabato 26 luglio, il suggestivo cortile dell’Abbazia di Cerrate, ospiterà l’evento dal titolo “La notte dei bambini in Abbazia” e si trasformerà in un vivace parco giochi all’aperto, animato da oltre 25 giochi in legno fatti a mano dalla rinomata Compagnia “Teste di Legno”. Questi giochi semplici ma ingegnosi, proprio come quelli di una volta, sono pensati per stimolare la fantasia, la destrezza e la creatività di bambini e adulti. Un’occasione unica per riscoprire il piacere del gioco autentico e condividere momenti di allegria genuina.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, l’artista Donatello Pentassuglia incanterà il pubblico con i suoi affascinanti racconti di sabbia (sand art). Ogni granello prenderà vita sotto le sue mani, trasformandosi in parte di una narrazione evocativa. Sarà un vero e proprio viaggio nel passato, dove ogni movimento svelerà curiosità e aneddoti legati alla storia di Cerrate, regalando emozioni uniche a grandi e piccini.

Per chi desidera approfondire la conoscenza di questo luogo affascinante, è previsto un percorso guidato dedicato sia agli adulti che ai bambini. Un’opportunità imperdibile per scoprire la storia millenaria di Cerrate, esplorando ogni angolo del Bene, dall’antica abbazia alla masseria circostante. Un viaggio nel tempo che arricchirà la vostra serata con la bellezza e la cultura di questo gioiello salentino.

La serata sarà anche un’occasione per deliziare il palato con le prelibatezze locali. Si potranno gustare specialità tipiche, ideali per una cena o uno spuntino sfizioso.

L’evento è a posti limitati, pertanto si suggerisce vivamente la prenotazione online per garantire il vostro ingresso e la partecipazione alle attività desiderate.

Ingresso + giochi + racconti di sabbia: Spettacoli ogni mezz’ora a partire dalle ore 19:30 fino alle 23:00. Orari degli spettacoli principali di sand art: ore 20:45, 21:45 e 22:45. Ingresso + giochi + percorso guidato + racconti di sabbia: Percorsi guidati ogni ora a partire dalle ore 20:00. Orari dei percorsi tematici: ore 20:00, 21:00 e 22:00.

