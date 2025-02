“Emergenza Freddo”, presentato il piano del Comune di Lecce per i cittadini in stato di disagio

È stato presentato nella giornata di ieria, presso Open space di Palazzo Carafa, il piano “Emergenza freddo”, che prevede gli interventi dell’amministrazione comunale in favore dei cittadini in stato di disagio, in particolare dei senza fissa dimora.

Il piano è stato messo a punto anche grazie al coordinamento del servizio istituzionale Pronto intervento sociale (Pis), insieme con Croce rossa, Protezione civile e le associazioni di volontariato che operano quotidianamente per far fronte alle difficoltà dei più bisognosi. Il primo essenziale intervento è il “Riconoscimento ed attestazione dell’identità”, che consente l’accesso ai dormitori alle persone non in possesso dei documenti d’identità. Diversamente, i clochard non potrebbero avere accesso ai dormitori pubblici.

È stato incrementato il numero degli alloggi notturni per le donne e per gli uomini; è stato potenziato il servizio di collegamento con bus dalla città al dormitorio di Masseria Ghermi, e viceversa; prevista la possibilità di ospitare anche gli animali d’affezione, i quali saranno alloggiati insieme con i proprietari.

Il Comune ha predisposto materiale informativo dei nuovi servizi.

‘Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato, alla Croce rossa ed alla Protezione civile per il loro inestimabile ed amorevole contributo’ ha detto l’assessore al Welfare, Andrea Guido.

Hanno partecipato il sindaco Adriana Poli Bortone, il presidente del Consiglio, Bernardo Monticelli Cuggiò, la presidente della commissione consiliare Servizi sociali, Tonia Erriquez, la presidente della commissione Pari opportunità, Lara Cataldo.