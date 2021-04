Primo Maggio, Festa dei Lavoratori tra paura e speranza. Le iniziative in Salento

“L’Italia si cura con il lavoro” è lo slogan scelto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil in occasione della Festa dei Lavoratori che hanno ribadito, in un anno molto difficile, che la ripartenza in sicurezza è possibile. L’appuntamento leccese sarà affidato al web e ai social, evitando una manifestazione in presenza per ragioni di sicurezza. Saranno i segretari generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Valentina Fragrassi, Ada Chirizzi e Salvatore Giannetto a farsi portavoce del messaggio in occasione del Primo Maggio”.

“La crisi pandemica, purtroppo, non sta risparmiando nessuno, dai lavoratori dipendenti alle imprese, passando per gli autonomi e i lavoratori precari”, dichiarano i tre segretari. “Solo nella nostra provincia, entro la fine del 2021, potrebbero andare in fumo, plausibilmente, almeno 4-5 mila posti di lavoro.”

“Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il lavoro, in particolare al Sud in ottica di coesione sociale e di riduzione dei gap, ha assunto lo status di autentica priorità. Sarebbe ora importante legare spesa e investimenti alla produzione di posti di lavoro stabili e di qualità, senza i quali non ci sono investimenti e ipotesi di ripresa che tengano. Se non si creano condizioni di lavoro solide e durature nel tempo non ci sarà un futuro per il Paese”.

Taviano in diretta streaming

Anche il comune salentino celebrerà in diretta streaming la Festa dei Lavoratori, per il secondo anno di fila esclusivamente online. Per l’appuntamento del 2021, la giornata sarà articolata in due momenti: nel corso della mattinata, nella grande sala della Società Operaia “G. Garibaldi”, storico sodalizio di mutuo soccorso la cui fondazione risale al lontano 1912, una breve commemorazione del 1° Maggio e conferimento di un attestato di benemerenza ai soci più anziani da parte del sindaco Giuseppe Tanisi, insieme alla presidente dell’associazione Marinella Nassisi, al presidente del Consiglio Comunale e consigliere provinciale Germano Santacroce, e alla consigliera delegata alle associazioni Viviana Calzolaro, e alla consigliera con delega al lavoro e politiche occupazionali Antonella Previtero.

A partire dalle 15:00, invece, su iniziativa della consigliera alle associazioni e alle politiche giovanili Viviana Calzolaro, sarà trasmessa una maratona online. Durante l’evento, saranno tante le esibizioni di artisti tavianesi e salentini.

“Sono temi di alta valenza sociale” dichiara il sindaco Giuseppe Tanisi, “valori che si presuppongono a vicenda. Il primo maggio non è e non può essere una festa di parte; è la festa dell’uomo, che nobilita la sua identità attraverso il lavoro e la cooperazione sociale in quanto membro di una polis, di una comunità”.

Le altre iniziative in Salento

Anche Tricase celebrerà il Primo Maggio sul canale YouTube del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente dove verrà pubblicato il video-evento che raccoglie interventi e testimonianze di rappresentanti istituzionali, dei sindacati, del mondo della scuola, della sanità, del volontariato e dello spettacolo.

Ad arricchire ulteriormente le celebrazioni previste per domani anche l’iniziativa della Provincia di Lecce: si tratta della diffusione di una graphic novel e un video intitolati “Santa Croce di Lecce”, prodotti nati dalla collaborazione tra l’Amministrazione provinciale, gli studenti e i docenti del Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” di Lecce e il cantautore Alessio Lega.