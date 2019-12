La “Regina del Barocco” conquista la prima serata: Rai Storia è tutta per Lecce

Non ci sono, forse, parole per descrivere le prime sensazioni che un visitatore prova quando arriva nel capoluogo salentino, quella città che di storia, cultura e paesaggio ha fatto la sua fortuna. Da molti conosciuta come la “Firenze del Sud”, è stata incoronata la Regina del Barocco, signora indiscussa di un’arte passata che ha lasciato il segno nell’immaginario collettivo. Non si può pensare a Lecce senza i suoi mille ghirigori, senza la commistione di stili e di epoche che popolano una città da sempre viva.

E non è un caso, dunque, che a conquistarsi la prima serata su Rai Storia sia proprio Lecce, la stessa Lecce, fino a qualche tempo fa, capoluogo della Terra d’Otranto, un crocevia di gente e di popoli. “Storia delle nostre città” passa per Lecce questa sera alle 21:10.

Nel capoluogo salentino si riversano i mille passati che questa terra ha avuto: le diverse tradizioni si mescolano e danno origine ad una delle perle più belle della Puglia, uno dei borghi più belli d’Italia.

Amata dal grande imperatore Marco Aurelio, per secoli è stata oggetto di dispute tra Longobardi, Bizantini e Arabi, che hanno lasciato la loro impronta inconfondibile negli usi e nei costumi del Salento e di Lecce. Ed è proprio sotto i Bizantini che la vecchia Lupiae dei Romani divenne un centre di vita culturale e religioso.

Insomma, Rai Storia non poteva perdere l’occasione di portare gli spettatori in un viaggio attraverso miti e leggende, attraverso storia e memoria, attraverso arte ed architettura di una delle più belle città del Sud Italia. L’appuntamento è alle 21:10: non perdetelo!

ph. Francesco Bello