A Veglie 11 fontanine storiche tornano a risplendere

Veglie riabbraccia il suo passato. Undici fontanine storiche, custodi di ricordi e tradizioni, sono destinate a tornare a splendere grazie ad un ambizioso progetto di restauro. L’amministrazione comunale di Veglie, guidata dal sindaco Mariarosaria De Bartolomeo, ha deciso di investire nella tutela e valorizzazione di questo prezioso patrimonio storico.

L’iniziativa, parte del più ampio progetto “Fontanine di Puglia – sorgenti di comunità“, mira a riqualificare le fontanine presenti nei borghi pugliesi, restituendole alla comunità e valorizzandone il significato sociale e culturale. Nei prossimi giorni, gli interventi di ristrutturazione interesseranno le fontanine di Veglie, con la sostituzione delle tubature, l’installazione di nuovi erogatori e la pulizia degli spazi circostanti.

Oltre al restauro estetico, il progetto punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’acqua come bene comune. Ogni fontana sarà dotata di un QR code che, una volta inquadrato, fornirà informazioni sulla sua storia, sulla sua posizione e sulle altre fontanine presenti nel territorio.

Il sindaco De Bartolomeo sottolinea l’importanza di ripercorrere le radici e di riscoprire i luoghi che hanno fatto la storia del paese. L’assessore al Decoro Urbano, Daniela Patera, evidenzia come le fontanine rappresentino una risorsa preziosa per la comunità, promuovendo stili di vita sani e sostenibili. Daniele Renna di Fontanine di Puglia, infine, sottolinea il valore simbolico di questo progetto, che non solo preserva la storia, ma riafferma l’importanza della gestione pubblica dell’acqua.