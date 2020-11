La sfida di due fratelli: da Modena ad Arnesano in bicicletta

Un’esperienza straordinaria quella che stanno vivendo in questi giorni due fratelli che, partiti da Formigine, si sono messi in viaggio per raggiungere Arnesano, la città natale. Un viaggio all’insegna della speranza e del coraggio, in un momento in cui la paura e l’incertezza riempiono le giornate. Ci troviamo a vivere nella incertezza e notizie come questa non possono che riempire il cuore di gioia e dare un segno di coraggio e di voglia di “vincere”.

Felice e Paolo sono partiti mercoledì scorso in bicicletta ed insieme stanno attraversando l’Italia, 170 km al giorno. Arriveranno ad Arnesano lunedì nel pomeriggio. Tanta energia nei loro cuori e tanta voglia di vivere insieme questa avventura, con il desiderio di dare coraggio e speranza.

Nel cuore la voglia di raggiungere il papà, in questi giorni in ospedale per un importante intervento chirurgico: non potranno incontrarsi, ma il loro affetto ed amore giungeranno a papà Pierino.