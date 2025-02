A Portoselvaggio due telecamere per segnalare gli incendi

Il parco di Portoselvaggio si protegge dagli incendi con due speciali telecamere che monitoreranno l’area verde e segnaleranno con tempestività il principio di roghi.

I lavori di installazione sono terminati pochi giorni fa e sono relativi, appunto, al progetto di rilevamento precoce degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale redatto dell’area funzionale 4 del Comune nell’ambito di un avviso della Regione Puglia per la selezione di proposte progettuali volte alla previsione e contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano (POC PUGLIA 2014-2020 – Azione 5.2 – sub-Azione 5.2).

Grazie al progetto, quindi, è stato installato un sistema optronico specificamente ideato per il rilevamento precoce e automatico di incendi forestali, in grado di gestire anche il monitoraggio e la vigilanza. In poche parole, sono state montate due speciali telecamere, una delle quali su Torre dell’Alto (in grado di coprire gran parte della pineta del parco e della zona di interfaccia urbano-rurale di Santa Caterina) e un’altra in località Vacanze Serene (in grado di monitorare la zona del canalone e la restante area boscata). Questo sistema consentirà di rilevare tempestivamente un principio di incendio e segnalarlo (in automatico attraverso degli alert) alle autorità preposte al pronto intervento, al fine di ridurre drasticamente i tempi che trascorrono tra l’innesco e la segnalazione.

Il progetto prevede anche la formazione degli operatori locali che dovranno gestire il sistema e le segnalazioni.

“Questa importante novità – spiega l’assessore ai Parchi e alle Aree protette Andrea Giuranna – insieme all’indispensabile azione di prevenzione, monitoraggio e contrasto attuata dalla locale stazione dell’Arif Puglia, consentirà di ridurre ulteriormente il rischio che un incendio possa compromettere l’ecosistema Parco, ma anche il rischio di danni a cose e persone. Purtroppo, è noto a tutti che molte abitazioni di Santa Caterina si trovano immerse in una coltre verde di pineta e un eventuale incendio potrebbe propagarsi rapidamente e coinvolgere anche questi immobili privati. Direi che con le due telecamere ci sentiamo più al sicuro”.