Il Prefetto di Lecce Natalino Manno, in visita al Gal Terra d’Arneo. Un focus sull’eccellenza economica locale

Lunedì 14 luglio 2025 sarà una data significativa per il Gal Terra d’Arneo. Il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, sarà infatti in visita nell’area, con l’obiettivo di toccare con mano il dinamismo economico e la vitalità delle imprese locali. Questa rappresenta un’opportunità preziosa per mettere in luce le potenzialità produttive di un territorio che eccelle in innovazione, tradizione e dinamismo.

La visita del Prefetto Manno è un riconoscimento importante per le realtà imprenditoriali che operano nel cuore del Salento, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e tessuto economico sia fondamentale per lo sviluppo locale.

Il programma della giornata è stato attentamente studiato per offrire una panoramica completa dei settori economici più rappresentativi della Terra d’Arneo:

Credito Cooperativo e Sviluppo Sociale: La visita prenderà il via presso una storica banca di credito cooperativo. Queste istituzioni, da sempre radicate nel territorio, giocano un ruolo cruciale nel sostegno allo sviluppo sociale ed economico della comunità, finanziando progetti e imprese locali;

Agricoltura e Floricoltura di Qualità: Si proseguirà con l’incontro con alcune realtà agricole e floricole impegnate nella produzione di qualità e nella valorizzazione della filiera corta. Questo segmento rappresenta un pilastro dell’economia locale, coniugando tradizione e sostenibilità;

Innovazione Tecnologica e Respiro Internazionale: Un momento di particolare interesse sarà l’approfondimento sul settore dell’innovazione tecnologica con la tappa presso un’azienda ICT con respiro internazionale. Questo dimostra la capacità del territorio di attrarre e sviluppare imprese all’avanguardia ed Eccellenza Vitivinicola e Patrimonio Culturale: La mattinata si concluderà in una location esclusiva per eventi che è anche un’azienda vitivinicola. Questa tappa metterà in risalto l’eccellenza produttiva del settore enogastronomico locale e la sua capacità di valorizzare il patrimonio storico-culturale della Terra d’Arneo.

Cosimo Durante, presidente del GAL Terra d’Arneo, ha espresso grande entusiasmo per la visita del Prefetto: “Sarà per noi un grande piacere accogliere il Prefetto nella nostra Terra d’Arneo – dichiara – perché far conoscere da vicino il nostro territorio significa aprire nuove opportunità di collaborazione, mettere in rete aziende e comunità, rafforzare un modello di sviluppo locale fondato sulla coesione e sull’identità”.

Questa dichiarazione sottolinea la missione del GAL: non solo promuovere lo sviluppo economico, ma anche rafforzare il senso di comunità e l’identità territoriale attraverso la sinergia tra attori diversi.