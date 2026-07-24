La Procura dispone l’autopsia per far luce sulla morte di un operaio in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì, nella zona industriale di Galatone. Va detto che il titolare della ditta, specializzata nella progettazione e nell’installazione di segnaletica e sistemi per la sicurezza stradale, è stato denunciato come atto dovuto. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

Intanto, il sostituto procuratore Francesco Ciardo ha aperto un’inchiesta. Il conferimento dell’incarico per l’autopsia avverrà all’inizio della prossima settimana. L’autopsia verrà eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, presumibilmente subito dopo il conferimento. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, residente a Galatone, ma originario di Neviano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio sarebbe precipitato un’altezza di circa sette metri mentre era impegnato in un intervento e si trovava sulla tettoia del capannone aziendale. Vani, seppur tempestivi, sono risultati i soccorsi degli operatori del 118. L’operaio è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate nella caduta. Sul posto sono giunti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri che stanno conducendo le indagini.